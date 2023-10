Marvel’s Spider-Man 2: pubblicato il trailer di lancio

Insomniac Games ha pubblicato il trailer di lancio per l’attesissimo titolo Marvel’s Spider-Man 2 in arrivo il 20 ottobre su PlayStation 5. Nel trailer vediamo Miles Morales chiedere l’aiuto di Peter Parker per affrontare vari cattivi, alcuni familiari e altri nuovi. Di recente, sono stati rivelati due nuovi costumi che saranno disponibili nel gioco: Brooklyn 2099 e Kumo. Ricordiamo che il gioco includerà 2 forme per Lizard e la simulazione muscolare realistica. Trovate il trailer di lancio qui sotto.

Oltre a confermare il ritorno di Mister Negative, appare anche Sandman, con un aspetto gigantesco (e creando una scena epica). Una buona parte del trailer presenta anche Peter posseduto dal simbionte che si scaglia contro i suoi amici. Vengono mostrate anche molte sequenze di Venom, che sembra piuttosto terrificante, ma nonostante tutte le nuove aggiunte, il sequel sarà lungo quanto il primo gioco. Di seguito una panoramica del gioco:

In Marvel’s Spider-Man 2, Peter Parker e Miles Morales tornano per una nuova, entusiasmante avventura: oscilla, salta e utilizza le nuove Web Wings per viaggiare per le strade della New York della Marvel, passando da uno Spider-Man all’altro nel corso della storia, ognuno con i propri poteri epici, mentre il cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e quelli che amano. Oscilla, salta e utilizza le Web Wings per viaggiare nella New York della Marvel, passando rapidamente da Peter Parker a Miles Morales per vivere storie diverse e usare nuovi poteri epici, mentre l’iconico cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e le persone che amano.

Marvel’s Spider-Man 2 uscirà il 20 ottobre per PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.