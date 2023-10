Final Fantasy VII Rebirth: annunciato il doppiatore di Vincent Valentine al NYCC 2023

Dopo una raffica di notizie e annunci il mese scorso, Final Fantasy VII Rebirth ( trovate qui il nostro Provato) dell’editore e sviluppatore Square Enix è sembrato molto interessante. Dai nuovi attacchi sinergici in combattimento agli estesi contenuti collaterali con oltre 100 ore di gioco promesse, c’è molto in cui i fan possono tuffarsi, inclusi nuovi personaggi giocabili come Red XIII, Cait Sith e persino Sephiroth (anche se brevemente). Ricordiamo che il gioco include due dischi Blu-ray e richiede 150 GB di spazio di installazione. Di recente, gli sviluppatori hanno spiegato il significato dell’artwork e del logo del secondo capiotolo.

Anche Vincent Valentine debutta nella saga e accompagna i personaggi principali, sebbene non sia giocabile. Tra i lati positivi, puoi aspettarti una recitazione vocale stellare, poiché lo sviluppatore ha annunciato Matthew Mercer per il ruolo del preferito dai fan. Mercer ha doppiato molti personaggi iconici dei videogiochi, tra cui Ganondorf in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Cole Cassidy in Overwatch 2 e, più recentemente, Minsc in Baldur’s Gate 3. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale PlayStation:

Final Fantasy VII Rebirth è il secondo capitolo del progetto di Final Fantasy VII Remake, che racconta la storia del GDR che ha ridefinito il genere attraverso tre giochi distinti. Gli eroi iconici Cloud, Barret, Tifa, Aerith e Red XIII sono fuggiti dalla città distopica di Midgar e sono ora all’inseguimento di Sephiroth, il vendicativo spadaccino del passato di Cloud che si pensava fosse morto. Questa nuova avventura può essere apprezzata da tutti i giocatori, anche da quelli che non hanno ancora giocato a Final Fantasy VII Remake o all’originale per PlayStation. Esplora un mondo vastissimo che narrazione di livello cinematografico e combattimenti frenetici di alta qualità.

Final Fantasy VII Rebirth arriverà il 29 febbraio su PlayStation 5.