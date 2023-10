Genshin Impact: nuovo trailer su Wriothesley

La versione 4.1, “Verso le stelle che brillano in profondità”, è disponibile su tutte le piattaforme. L’area di Fontaine si espanderà a nord ed è qui che continuerà la storia principale insieme a Neuvillette e Wriothesley, aggiunti al cast di personaggi giocabili, e alla Messaggera dei Fatui “Arlecchino” che farà il suo debutto. Genshin Impact si prepara inoltre a festeggiare il suo terzo anniversario con i fan di tutto il mondo, che per questa occasione potranno riscattare varie ricompense, inclusi 10 Destino intrecciato, 1.600 Primogemme e 2 gadget esclusivi. Ricordiamo che sono stati rivelati i personaggi giocabili per la versione 4.2 del titolo.

Hoyoverse ha pubblicato il demo trailer, intitolato in italiano Improvvisazione, sul nuovo personaggio Cryo a cinque stelle Wriothesley. Vediamo il personaggio allenarsi sul ring del Pankration e, nel frattempo, mettere in mostra le sue abilità di combattente. Per maggiori informazioni sulle tecniche di combattimento di Wriothesley, potete visitare il blog di Hoyolab qui. . Di seguito la descrizione tramite la pagina YouTube:

Non sono mai state stabilite delle norme in merito alla gestione delle violazioni. Nonostante ciò, riuscirà a risolvere il problema?

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.