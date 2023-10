Persona 5 Tactica: ecco il terzo gameplay trailer

ATLUS ha rilasciato il terzo gameplay trailer ufficiale di Persona 5 Tactica (trovate qui la nostra Anteprima). Il gioco uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam il 17 novembre in tutto il mondo. Sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass. L’ultimo gameplay presentava un’anteprima delle tecniche che i giocatori dovranno padroneggiare per sconfiggere i loro nemici. Di recente, è stato pubblicato un nuovo character spotlight.

Persona 5 Tactica presenta cinque livelli di difficoltà, da Rilassata a Spietata, grazie ai quali sia i neofiti che i veterani dei GDR strategici potranno trovare il livello di sfida più adatto a loro. Ricordiamo che Atlus ha anche confermato Orpheus Picaro e Izanagi Picaro come bonus pre-ordine che possono aiutare in combattimento. Di seguito una panoramica del titolo:

I Phantom Thieves sono tornati per una nuova missione! In una giornata apparentemente normale al Café Leblanc, i nostri eroi vengono improvvisamente trasportati in un altro mondo di guerra e oppressione. Uniscono le forze con il capo del corpo ribelle per guidare il colpo di stato e liberarsi dal dominio tirannico. Scatena una rivoluzione, attraversa i regni e scopri la verità dietro questo mondo misterioso.

Persona 5 Tactica è ora disponibile per il pre-ordine e arriverà in tutto il mondo il 17 novembre 2023 su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il gioco sarà anche disponibile su Xbox Game Pass all’uscita.