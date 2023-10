Cut the Rope 3 arriva su Apple Arcade, annunciata la data di uscita

L’ultimo capitolo della serie di successo, con oltre 1,6 miliardi di download, Cut the Rope 3, è finalmente arrivato in esclusiva su Apple Arcade. Il 24 ottobre, inoltre, arriverà sulla piattaforma anche NBA 2K24 Arcade Edition , giusto in tempo per l’inizio della nuova stagione NBA.

Cut the Rope 3 comincia con una mappa misteriosa e la promessa di grandi scoperte. Giocatori e giocatrici potranno partire per esplorare territori sconosciuti con il protagonista del gioco, Om Nom, insieme al piccolo e grazioso Nibble Nom, raccogliendo una grande varietà di Nommie in tutto il mondo. Il viaggio con questi simpatici mostriciattoli vi porterà in luoghi mozzafiato, all’interno di livelli unici, pieni di rompicapi creativi e stimolanti. Nel titolo, i personaggi più amati della serie e i tipici meccanismi di gioco, insieme a nuove sfide e divertimenti basati sulla fisica che entusiasmeranno i fan. Di seguito una panoramica del gioco:

