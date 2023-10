Invincible: pubblicato il trailer della seconda stagione

Invincible è prodotta da Skybound , con Simon Racioppa come showrunner. Kirkman , Racioppa , David Alpert , Catherine Winder , Justin & Chris Copeland sono i produttori esecutivi. È la seconda serie a fumetti più lunga creata da Kirkman , finita di pubblicare a febbraio del 2018 dopo 15 anni di produzione. Su di essa è stato realizzato un videogame mobile e attualmente è in lavorazione anche un film .

Basato sul fumetto Skybound/Image di Kirkman , Cory Walker e Ryan Ottley , Invincible ha come protagonista il diciottenne Mark Grayson ( Steven Yeun ), che ha i soliti problemi di un ragazzo della sua età, tranne che suo padre è (o era) il più potente supereroe del pianeta. Ancora scosso dal tradimento di Nolan nella prima stagione, Mark fatica a ricostruire la sua vita mentre affronta una serie di nuove minacce, il tutto combattendo la sua più grande paura: diventare come suo padre senza nemmeno rendersene conto.

Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione di Invincible , la serie animata sui supereroi di Robert Kirkman . È stato inoltre annunciato durante il panel Prime Video del Comic Con di New York di sabato, direttamente dal produttore esecutivo, co-creatore e co-showrunner Kirkman e il co-showrunner e produttore esecutivo Simon Racioppa che la prima metà della stagione di otto episodi sarà disponibile il 3 novembre , con nuovi episodi in onda settimanalmente. Dopo una pausa di metà stagione, la seconda metà della stagione sarà presentata all’inizio del 2024 su Prime Video .

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy