Pokemon scarlatto e Pokemon Violetto: annunciato il nuovo Tera Raid

Dopo l’evento di Hisuian Decidueye, tramite l’account X ufficiale di @SerebiiNet è stato annunciato il prossimo Tera Raid disponibile in-game per Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto. Questa volta, il Pokemon da affrontare sarà Blissey e sarà disponibile dal 20 al 22 ottobre. Di recente, i giochi si sono aggiornati alla versione 2.0.2. Di seguito il comunito:

Serebii Update: The next Pokémon Scarlet & Violet Tera Raid Battle event has been announced. Focuses on Blissey with increased Tera Shard rewards. Runs from October 20th through October 22nd

