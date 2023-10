Nacon annuncia la data di uscita per il controller Revolution 5 PRO

Il giorno 11 ottobre è stata annunciata l’uscita del controller per la prima volta da Marco Mottura e Francesco Fossetti dei Round Two. Dopo anni di studio, ricerca e costanti discussioni con giocatori e professionisti sui precedenti controller NACON, nasce il Revolution 5 Pro (trovate qui il nostro Provato), un controller unico in termini di design, ergonomia, comfort, precisione e innovazione tecnologica. Potete vedere la live qui, mentre trovate il trailer qui sotto. Di seguito la dichiarazione di Yannick Allaert, responsabile della divisione accessori di NACON:

Questo nuovo modello della linea Revolution è il culmine di anni di sviluppo e della passione di NACON per i giochi. Volevamo creare il miglior controller possibile, capace di dare ai giocatori un vantaggio. Il Revolution 5 Pro combina il meglio della nostra esperienza, innovazione tecnologica ed ergonomia. Voglio ringraziare Sony Interactive Entertainment, nostro partner di lunga data, che ci ha permesso di sviluppare questo prodotto nel miglior modo possibile.

Tra le novità principali c’è la tecnologia Hall Effect che consente una maggiore precisione, con i joystick e i grilletti, oltre ad una lunghissima durata. Compatibile con PS5, PS4 e PC, utilizzato via cavo o wireless, Revolution 5 Pro con licenza ufficiale è l’alleato ideale per i giocatori più esigenti e competitivi che richiedono prestazioni elevate. Oltre ad essere completamente personalizzabile per adattarsi a ogni giocatore, il controller può essere utilizzato più di 10 ore prima di ricaricarsi. Un ulteriore vantaggio per i giocatori è che si collega alle cuffie wireless tramite Bluetooth e a quelle cablate tramite il jack da 3,5 mm incluso. Inoltre, l’intero controller è stato progettato tenendo conto anche della responsabilità ambientale. La capacità di riparare e sostituire i componenti chiave era, infatti, un pre-requisito durante la fase di progettazione iniziale.

Il Revolution 5 Pro di NACON sarà disponibile dal 27 ottobre in tutti i negozi specializzati al prezzo di 229,99 euro. I pre-ordini sono aperti. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.