John F. Kennedy: Netflix annuncia una serie in sviluppo su di lui

Secondo quanto riportato da Variety, Netflix sta sviluppando una serie basata sulla vita del presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy.

La serie sarà basata sul libro acclamato dalla critica JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956 di Fredrik Logevall. Il libro, originariamente pubblicato nel 2020, è la prima parte di una biografia in due volumi dell’ex presidente degli Stati Uniti. La prima parte esamina la sua vita dalla nascita fino al periodo in cui era il giovane senatore degli Stati Uniti del Massachusetts, mentre la seconda riguarderà la sua presidenza e ovviamente il suo omicidio, di cui ancora oggi si sa troppo poco.

Articoli Consigliati Monarch Legacy of Monsters: uscito il nuovo trailer della serie I Mercenari 4 Recensione: pericolo Terza Guerra Mondiale!

Eric Roth, co-sceneggiatore di Killers of the Flower Moon, si occuperà della scrittura e della produzione esecutiva del progetto. Anche Peter Chernin e Jenno Topping della Chernin Entertainment saranno i produttori esecutivi. Attualmente è in corso la ricerca di uno showrunner.

Per Netflix potrebbe trattarsi di un’operazione simile a The Crown, la serie di grandissimo successo sulla regina Elisabetta II e la famiglia reale britannica, data la storia molto influente della famiglia Kennedy in America. Al momento non si sa se allo stesso modo, anche in questa serie ci saranno attori diversi per interpretare gli stessi personaggi nel corso degli anni per mostrare l’invecchiamento sullo schermo, ma certamente c’è tanta curiosità su chi sarà scelto per vestire i panni di JFK.

Per gli altri prodotti in uscita su Netflix o sulle altro piattaforme vi ricordiamo il nostro consueto riepilogo settimanale.