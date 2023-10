Monarch Legacy of Monsters: uscito il nuovo trailer della serie

Al Comic Con di New York, Apple TV+ ha svelato un nuovo trailer dell’attesissima serie Monarch: Legacy of Monsters. Hanno anche rivelato di cosa parlerà questa serie, ispirata al Monsterverse di Legendary e presenta mostri vecchi e nuovi, incluso il mostro per eccellenza: Godzilla. Il cast stellare comprende Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett ed Elisa Lasowski.

Il nuovo trailer mostra la storia di Monarch, un’organizzazione segreta formatasi dopo l’apparizione di Godzilla negli anni ’50, e accompagna gli spettatori attraverso i decenni fino ai giorni nostri, quando a causa della ricomparsa del Re dei Mostri e dei leggendari Titani ci sono stati eventi catastrofici in tutto il mondo. Quindi gli umani sono costretti a chiedere aiuto all’unico essere in grado di salvarli: Godzilla.

Articoli Consigliati John F. Kennedy: Netflix annuncia una serie in sviluppo su di lui I Mercenari 4 Recensione: pericolo Terza Guerra Mondiale!

Monarch Legacy of Monsters sarà disponibile in tutto il mondo con l’uscita dei suoi primi due episodi venerdì 17 novembre, esclusivamente su Apple TV+. Successivamente, ogni venerdì uscirà un nuovo episodio, fino agli ultimi due del 12 gennaio.

Insieme al trailer, Apple TV+ ha rilasciato la seguente sinossi della serie:

Dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che rase al suolo San Francisco, e la scioccante rivelazione che i mostri sono reali, Monarch: Legacy of Monsters segue le tracce di due fratelli che seguono le orme del padre per scoprire il legame della loro famiglia con l’organizzazione segreta conosciuta come Monarch. Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e infine nella tana del coniglio fino all’ufficiale dell’esercito Lee Shaw (interpretato da Kurt Russell e Wyatt Russell), ambientato negli anni ’50 e mezzo secolo dopo, quando l’organizzazione Monarch è minacciata da ciò che Shaw sa. La drammatica saga, che abbraccia tre generazioni, rivela segreti sepolti e il modo in cui eventi epici e sconvolgenti possono sconvolgere le vite di tutto il pianeta.

Per gli altri prodotti in uscita su Apple TV+ o sulle altro piattaforme vi ricordiamo il nostro consueto riepilogo settimanale.