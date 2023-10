Marvel Cinematic Universe: qual è il futuro del MCU?

Per il centenario della Walt Disney Co., celebrato proprio oggi, il 16 ottobre, Variety ha avuto l’occasione di intervistare Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios e da ottobre 2019 anche direttore creativo di Marvel Comics, Marvel Television e Marvel Animation, per parlare di passato, presente e futuro del Marvel Cinematic Universe.

L’acquisto della Marvel da parte della Disney ha aperto le porte a blockbuster tra cui Avengers: Endgame del 2019, il secondo film con il maggior incasso di sempre. E, mentre oggi sembra uno dei generi di più successo, è importante ricordare quanto fosse rischioso costruire un intero universo cinematografico attorno ai personaggi dei fumetti quando Iron Man, il primo film dei Marvel Studios, venne presentato in anteprima.

Quindici anni, 31 film, 25 programmi TV e quasi 30 miliardi di dollari dopo, l’universo cinematografico Marvel è stato spesso imitato, ma nessuno si è rivelato altrettanto efficace. Fin dall’inizio, è stato guidato da Kevin Feige , CCO della Marvel Entertainment e presidente dei Marvel Studios, il cui primo riconoscimento come produttore è stato come produttore associato di X-Men del 2000 e ora sta chiudendo il cerchio portando il Wolverine di Hugh Jackman di nuovo atra i mutanti con Deadpool 3 del prossimo anno. Anche dopo tutto questo tempo, Feige dice di essere rimasto entusiasta come il giorno in cui ha iniziato:

Mi sento così fortunato di poter fare questo lavoro. Ad ogni prova dei costumi, quando vediamo gli attori trasformarsi per la prima volta, c’è sempre questo momento di stupore. È davvero incredibile prendere questi personaggi e portarli in vita sullo schermo.

Il franchise ha riavviato le carriere di Robert Downey Jr. e Chris Evans, ha creato star del calibro di Chris Hemsworth e Tom Hiddleston e ha persino dato ad attori premi Oscar come Ben Kingsley, Brie Larson e Lupita Nyong’o un posto dove liberarsi. Nonostante siano successe così tante cose sullo schermo, Feige nota che ci sono alcune cose che non cambiano mai.

Abbiamo una tradizione ai Marvel Studios che è iniziata con il primo Iron Man. Per ogni nuova uscita, il cast, i produttori, il regista e io verremo a vedere il film con i fan durante la serata di apertura. Sentire l’eccitazione in sala, sentire gli applausi o i sussulti del pubblico, ricorda sempre cosa significano questi film e personaggi per i fan. Essere lì alla serata di apertura di Avengers: Endgame, ascoltando il pubblico, è qualcosa che non dimenticherò mai. Inoltre, il feedback che abbiamo ricevuto dopo l’uscita di Black Panther: mai nei miei sogni più sfrenati avrei pensato che avrebbe avuto il tipo di impatto che ha avuto. La cosa grandiosa della Marvel è l’incredibile roster di personaggi meravigliosi e interessanti che esiste nei fumetti: ci lavorano da 85 anni. Anche dopo 32 film, sembra che abbiamo appena scalfito la superficie.

Mentre, nella stessa occasione, Joanna Robinson, autrice del libro MCU: The Reign of Marvel Studios, ha riportato:

Nel libro abbiamo una citazione di Kevin Feige che in un certo senso sostanzialmente lascia intendere che Secret Wars servirà come un reboot graduale che servirà a sfoltire la saga. Questo non vuol dire che si ripartirà da zero: la storia andrà sempre avanti, ma verrà eliminato tutto ciò che non funziona in favore di tutto ciò che funziona, oppure si riporteranno indietro le persone che pensavi se ne fossero andate per sempre.

A proposito di Marvel Cinematic Universe vi ricordiamo che sono già aperte le prenotazioni per The Marvels e potete trovarle qui insieme al trailer e i poster ufficiali.