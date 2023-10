Wizard with a Gun: svelata la longevità del titolo

È una settimana di grandi uscite, da Super Mario Bros. Wonder di Nintendo a Marvel’s Spider-Man 2 di Insomniac Games. Tuttavia, alcune uscite indie sono degne di nota, tra cui Wizard with a Gun di Galvanic Games. Il titolo sandbox di sopravvivenza uscirà il 17 ottobre e per aiutare i giocatori a comprenderne le caratteristiche, Devolver Digital ha reso disponibile un nuovo video “What the Facts”.

Ambientato in The Shatter, i giocatori devono sconfiggere i Cavalieri e acquisire i loro ingranaggi per ripristinare la Ruota del Cronomante. Sembra facile, ma dovrete attraversare cinque regioni piene di condizioni difficili e creature caotiche. Fortunatamente, un amico può accompagnarvi in cooperativa e offrirvi la sua assistenza, dalla combinazione di incantesimi alla rianimazione.

Complessivamente, il gioco richiede dalle 20 alle 40 ore, quindi è possibile finirlo anche senza fare tutto o armeggiare con i vari materiali di crafting. Wizard with a Gun è in arrivo su Xbox Series X/S, PS5 e PC, mentre la versione per Nintendo Switch arriverà in seguito.