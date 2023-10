Destiny 2: svelate le novità dell’evento di Halloween

Il Festival delle Anime Perdute sta per tornare in Destiny 2 di Bungie. A partire da questa settimana, i giocatori potranno indossare maschere e completare i Settori Infestati. L’ultimo “This Week in Destiny” ha rivelato che i Settori infestati da leggende debutteranno quest’anno e avranno una maggiore probabilità di rilasciare i nuovi Engrammi inquietanti.

Sebbene sia possibile aprirli come al solito, Eva Levante ha un nuovo Hocus Focusing. Utilizzando un Engramma inquietante e alcune Caramelle (la valuta dell’evento), è possibile guadagnare armi del Festival dei perduti e persino pezzi di un’armatura esotica. È necessario possedere l’espansione dell’Esotica, ma non è necessario acquistarla prima per sbloccarla.

Questo offre un’opportunità unica di guadagnare qualsiasi esotica mancante, anche se sarà limitata alla classe che si sta giocando quando si usa l’Hocus Focusing. Come se non bastasse, gli Engrammi inquietanti rilasciano anche un nuovo Memento che conferisce un elegante look nero. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sull’evento quando le note della patch saranno pubblicate questa settimana.