Gangs of Sherwood: il nuovo filmato mostra una panoramica di gameplay e storia

Nacon ha pubblicato un nuovo filmato di Gangs of Sherwood, l’action cooperativo nel mondo di Robin Hood in sviluppo da parte di Appeal Studios. Il video, in cui a parlare è il game director Andrea Di Stefano, fa una panoramica generale del gameplay. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia, ricordando che il gioco sarà disponibile dal 2 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La storia

Durante le ultime crociate, re Riccardo d’Inghilterra e il suo esercito scoprirono una pietra miracolosa: la Cuor di Leone. La pietra era dotata di proprietà straordinarie, che aiutarono il regno a compiere un enorme progresso tecnologico. Essendo la Cuor di Leone fonte di immensa prosperità e potere, divenne ovviamente oggetto di una terribile avidità. Lo Sceriffo di Nottingham alla fine se ne impadronì, per poter affermare la propria autorità e opprimere il popolo inglese.

I personaggi

Per ribellarsi a questa tirannia, si forma un movimento di resistenza che sconfigge gli eserciti dello sceriffo e libera il popolo dal suo spietato dominio. Quattro eroi iconici della leggenda di Robin Hood guidano questa ribellione e in Gangs of Sherwood potrete vestire i panni di Maid Marian, figlia dello sceriffo ed esperta assassina; Friar Tuck, monaco e guaritore; Little John, guerriero dal pugno d’acciaio e, naturalmente, il famoso arciere Robin di Locksley.

Gameplay

Tutti i personaggi hanno un proprio stile di gioco e un’ampia gamma di abilità uniche e personalizzabili. Man mano che si avanza, si sbloccano nuove combo e frammenti, che permettono di realizzare combo sempre più potenti e spettacolari. Sebbene Gangs of Sherwood possa essere giocato in solitaria dall’inizio alla fine, è stato progettato principalmente come un’esperienza multigiocatore cooperativa per un massimo di quattro giocatori. Adattate i vostri eroi al vostro stile di combattimento e tenete conto dei punti di forza dei vostri compagni di squadra, in modo da creare sinergie devastanti e trionfare sulle armate dello Sceriffo di Nottingham!

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Gangs of Sherwood, mentre a questo link potete vedere due precedenti filmati.