Avalanche Studios Group si espande a Montreal

Avalanche Studios Group ha annunciato oggi l’apertura di una nuova sede a Montreal, in Canada. L’espansione segue l’acquisizione di Monster Closet, uno studio con sede sempre a Montreal fondato nel 2021 da un team di sviluppatori veterani con oltre 100 anni di esperienza combinata nello sviluppo di giochi AAA.

Montreal è la quinta sede della società dopo Stoccolma, New York City, Malmö e Liverpool. L’intera forza lavoro degli sviluppatori di Monster Closet è stata integrata nei team esistenti del gruppo, unendosi allo sviluppo delle IP attuali e future.

Afferma Stefanía Halldórsdóttir, CEO di Avalanche Studios Group:

“Il 2023 segna il 20° anniversario di Avalanche Studios Group e l’ingresso nella fiorente scena dello sviluppo di videogiochi di Montreal è un modo fantastico per iniziare il nostro nuovo capitolo. Con questa aggiunta alle nostre sedi, portiamo a bordo alcuni dei più brillanti talenti del settore, rafforzando la nostra capacità di creare giochi fantastici per milioni di giocatori in tutto il mondo.”

Aggiunge Graeme Jennings, ex CEO di Monster Closet, ora alla guida della sede di Montreal di Avalanche Studios Group:

“Fin dal primo momento in cui ci siamo incontrati, abbiamo capito che Avalanche Studios Group sarebbe stato perfetto per noi. Condividiamo la stessa passione per il nostro mestiere e per la creazione di grandi giochi. Per non parlare dei nostri valori comuni che riguardano le persone, l’inclusione, la collaborazione e la garanzia che tutte le voci siano ascoltate. Se si aggiunge il fatto che Avalanche produce titoli straordinari da 20 anni, diventare parte di una tale eredità e contribuire alla sua continuazione è un sogno che si avvera.”

Nella sua storia ventennale, il gruppo ha sviluppato un solido portfolio di giochi focalizzati su open-world, impatto del giocatore e il gameplay emergente. Insieme alle attenzioni per un ambiente di lavoro sostenibile e una cultura del lavoro inclusiva, l’azienda punta ad occupare una posizione unica a Montreal. G

Ricordiamo che lo studio è noto soprattutto per la serie Just Cause, e attualmente sta sviluppando Contraband per Xbox Game Studios.