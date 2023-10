Astral Ascent: a breve esce dall’accesso anticipato con la versione 1.0

L’aggiornamento 1.0 di Astral Ascent sarà rilasciato il 14 novembre 2023 per PC/Mac/Linux via Steam, PS5/PS4 e Nintendo Switch. Qui sotto il nuovo trailer che svela la data d’uscita di Astral Ascent. Il gioco aveva avuto una campagna Kickstarter da quasi 150 mila euro.

I giocatori possono scegliere tra quattro eroi unici in grado di utilizzare decine di incantesimi per definire il proprio stile di gioco e combattere contro i 12 potenti Zodiaci in quattro mondi in pixel art realizzati a mano.

L’aggiornamento 1.0 aggiunge tre nuovi boss dello Zodiaco da affrontare, tra cui un boss finale con due fasi, e un tema della colonna sonora principale realizzato dal compositore Dale North (River City Girls, Wizard of Legend) e dalla cantante Emi Evans (Nier). Il lancio includerà anche la colonna sonora completa con brani orchestrati e il doppiaggio completo in inglese. I nuovi giocatori troveranno anche un tutorial completamente rielaborato , oltre a centinaia di piccole correzioni e miglioramenti . Il gioco presenta ora anche 17 finali completamente animati e narrati e un nuovo filmato di apertura.

Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer , che potete vedere in fondo alla notizia.

Lo studio indie francese Hibernian Workshop ha annunciato oggi che Astral Ascent uscirà ufficialmente il 14 novembre su PC/Mac/Linux via Steam , PS5/PS4 (PlayStation Store) e Nintendo Switch (eShop). Il rogue-lite è in Accesso Anticipato dall’aprile dello scorso anno su Steam e riceverà l’aggiornamento 1.0 con nuovi contenuti e aggiunte e miglioramenti richiesti dalla comunità.

