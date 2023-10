Netflix sarebbe interessata ad aggiungere un capitolo di Grand Theft Auto al suo catalogo

I giocatori utilizzano il proprio smartphone come controller per giocare sulla TV, mentre i membri possono giocare con tastiera e mouse su PC e Mac.

Ad agosto ha lanciato un servizio di cloud gaming in forma di beta limitata. Supporta due giochi, Oxenfree di Night School Studio e Mining Adventure di Molehew, un gioco arcade per l’estrazione di gemme.

Secondo un report del Wall Street Journal , la nota piattaforma di streaming on demand andrebbe a concedere licenze a grandi proprietà di terze parti per integrare il suo catalogo di giochi first-party. Secondo fonti non citate, nei prossimi mesi gli abbonati a Netflix potranno giocare a giochi per dispositivi mobile basati sulle sue proprietà di successo, tra cui Squid Game e Mercoledì , con l’azienda che starebbe esplorando anche giochi basati su Extraction, Black Mirror e Sherlock Holmes .

