Pete Hines si ritira dopo 24 anni in Bethesda

Pete Hines, vicepresidente senior e responsabile del publishing di Bethesda Softworks ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dopo 24 anni di lavoro presso l’azienda di Rockville. In un messaggio sui suoi profili social, Hines ha dichiarato di essere in attesa di un “nuovo emozionante capitolo” in cui “esplorerò interessi e passioni, donerò il mio tempo dove posso e mi prenderò più tempo per godermi la vita”.

Hines ha dichiarato: “Non è stata una decisione a cui sono arrivato facilmente o rapidamente, ma dopo una carriera straordinaria, culminata nell’incredibile lancio di Starfield, sento che è il momento giusto“.

Qui sotto il messaggio completo di Hines tradotto e la dichiarazione ufficiale di Bethesda Softworks in merito.

Messaggio di Pete Hines:

Dopo 24 anni, ho deciso che il mio tempo in Bethesda Softworks è giunto al termine. Vado in pensione e inizierò un nuovo entusiasmante capitolo della mia vita, esplorando interessi e passioni, donando il mio tempo dove posso e prendendomi più tempo per godermi la vita. Non è stata una decisione facile o rapida, ma dopo una carriera straordinaria, culminata nell’incredibile lancio di Starfield, sento che è arrivato il momento giusto.

Non si tratta assolutamente di un addio. Il mio amore per Bethesda e per la sua gente non ha mai vacillato e non smetterò mai di far parte dell’incredibile comunità che abbiamo creato. Grazie alle centinaia e migliaia di fan che ho avuto modo di incontrare e con cui ho parlato negli ultimi 24 anni. La vostra energia, la vostra creatività e il vostro sostegno sono stati una parte importante del mio viaggio. Non vedo l’ora di vivere la prossima parte dell’avventura insieme a voi.

Lavorare con le persone, i team e gli studi di Bethesda è stata l’esperienza più bella della mia vita. Sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo fatto insieme e non vedo l’ora di vedere le cose straordinarie che creeranno in futuro.

Vi voglio bene, ragazzi,

Pete

Messaggio di Bethesda Softworks:

Pete Hines, SVP, Head of Publishing di Bethesda Softworks, ha annunciato la sua decisione di ritirarsi.

La presenza pubblica di Pete è stata solo una piccola parte del suo ruolo in Bethesda, anche se il modo in cui ci ha rappresentato ha portato avanti i valori che ha coltivato qui: autenticità, integrità e passione. I suoi contributi sono stati fondamentali per far diventare Bethesda e la sua famiglia di studios l’organizzazione di livello mondiale che è oggi. La sua visione ci ha aiutato a progredire e il suo duro lavoro ci ha ispirato.

Siamo grati per i suoi 24 anni di leadership e gli auguriamo il meglio in questo prossimo capitolo.

Ci mancherai, Pete!