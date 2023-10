Lies of P supera il milione di unità vendute

Le vendite totali a livello mondiale di Lies of P hanno superato il milione di unità in meno di un mese dall’uscita, hanno annunciato l’editore Neowiz e lo sviluppatore Round8 Studio. Il titolo è ambientato nella Francia della Belle Epoque e ispirato ai personaggi di Pinocchio, ed è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC tramite Steam. Ricordiamo che alcuni annunci di lavoro svelano uno o più DLC in sviluppo. Di seguito la dichiarazione del co-CEO di Neowiz, Seungchul Kim, in un comunicato stampa:

Questo incredibile traguardo per Lies of P dimostra il potenziale dei giochi per console coreani sulla scena globale. Il progetto Lies of P è stato un impegno impegnativo per Neowiz e Round8 Studio e siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto con questo titolo.

Il director Jiwon Choi, ha aggiunto:

Finora l’accoglienza è stata incredibile e siamo più che grati che oltre un milione di giocatori abbiano già intrapreso il loro viaggio attraverso Krat. Allo stesso modo, siamo entusiasti di ciò che il futuro riserva a Lies of P e non vediamo l’ora di condividere altro quando sarà il momento giusto.

Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Giocate nei panni di Pinocchio, un burattino meccanoide, e combattete tutto ciò che trovate sul tuo cammino per trovare Geppetto. Ma non aspettatevi alcun aiuto lungo la strada e non commettete l’errore di fidarvi di nessuno. Dovete sempre mentire agli altri se sperate di diventare umano. Ispirato alla familiare storia di Pinocchio, Lies of P è un gioco d’azione in stile soul ambientato in un crudele e oscuro mondo della Belle Époque. Tutta l’umanità è persa in una città un tempo bellissima che ora è diventata un inferno vivente pieno di indicibili orrori. Il gioco offre un mondo elegante e pieno di tensione, un profondo sistema di combattimento e una storia avvincente. Guidate Pinocchio e vivete il suo inesorabile viaggio per diventare umano.

Lies of P è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.