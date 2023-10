Riot Games presenta la nuova band virtuale Heartsteel

Gli artisti virtuali di Riot sono stati protagonisti di alcuni dei momenti musicali più innovativi e di successo per i nostri giocatori. L’idea di una band tutta al maschile è da tempo stata oggetto di speculazioni da parte dei nostri fan e siamo dunque entusiasti di poter realizzare questo sogno. Gli HEARTSTEEL nascono da una collaborazione tra il nostro talentuoso team creativo interno e alcuni nuovi artisti incredibili. La natura degli HEARTSTEEL è quella di un gruppo eccezionale di musicisti dagli animi affini che assieme formano un tutto migliore delle singole parti: una filosofia che la nostra community incarna ogni giorno attraverso la passione per i nostri titoli.

Riot Games , ha presentato HEARTSTEEL , una nuova band virtuale che ha come protagonisti amati campioni di League of Legends , rivisitati per l’occasione: Ezreal (voce), Kayn (rapper, strumentista), Aphelios (strumentista, compositore), Yone (produttore), K’Sante (co-leader, voce), e Sett (co-leader, rapper). HEARTSTEEL è il nuovo gruppo che debutta con Riot Games Music (RGM), che con successi come K/DA, Pentakill, True Damage e molti altri si è affermata come leader nel settore degli artisti virtuali.

