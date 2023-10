World of Warcraft Dragonflight: The Emerald Dream arriva il 7 novembre

Blizzard ha rivelato alcuni dei contenuti che i giocatori possono aspettarsi in World of Warcraft: Dragonflight con la prossima patch 10.2, la cui pubblicazione è prevista per il 7 novembre. L’aggiornamento, in arrivo appena una settimana prima dell’inizio della terza stagione di Dragonflight , porterà con esso una nuova rotazione per i dungeon Mitici Plus, un nuovo raid e una zona completamente nuova.

A guidare l’aggiornamento, soprannominato Guardians of the Dream, c’è l’aggiunta di The Emerald Dream come una nuova zona che i giocatori possono esplorare. La zona presenterà una propria trama con missioni e culminerà con il nuovo raid, soprannominato Amirdrassil, The Dream’s Hope, che sarà disponibile il 14 novembre. Il Sogno di Smeraldo è una zona che esiste nell’ambientazione di Warcraft da un bel po’ di tempo, e i giocatori sono riusciti a vedere solo piccoli scorci della zona, che dovrebbe essere una versione del pianeta Azeroth che funge da progetto per l’intero pianeta. L’aggiornamento conterrà probabilmente anche una nuova serie di dungeon che i giocatori potranno esplorare, nonché una nuova stagione PvP con le sue ricompense e nuove cavalcature e cosmetici da collezionare. Di seguito una panoramica di World of Warcraft Dragonflight:

Volate nei cieli padroneggiando la nuova abilità del Volo Draconico, che consente di spiccare il volo per le Isole dei Draghi in sella a un drago personalizzato. Potete anche utilizzare con il nuovo sistema di talenti, che permette di scegliere le abilità in maniera creativa a qualsiasi livello, in modo da poter giocare la propria classe come più si desidera, e con il sistema di professioni aggiornato, con cui è possibile scegliere di specializzarsi nella propria arte. Insieme a tutto questo arrivano anche gli aggiornamenti all’Heads-Up Display (HUD) e il nuovo sistema della User Interface (UI), per personalizzare l’aspetto e le funzionalità dell’interfaccia di World of Warcraft come mai prima d’ora.

World of Warcraft: Dragonflight è disponibile su PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.