Nintendo offre premi a chi avvista autobus a tema Super Mario

Nintendo offre premi a chiunque, nella città di Londra, avvisti autobus a tema Super Mario: gli autobus, con Mario, Luigi, Peach, Toad o Yoshi, sono coordinati con i colori dei rispettivi personaggi.

I londinesi che pubblicano una foto dell’autobus sui social media con l’hashtag corretto (il nome del personaggio seguito da “bus”) possono vincere un pacchetto premio che include una maglietta di Super Mario Bros Wonder, un set di spille, un diorama 2D, una figurina di un fiore parlante e un foglio di adesivi.

La scorsa settimana, Super Mario Bros Wonder è apparso online, a quasi una settimana dalla sua uscita ufficiale. Non è certo la prima volta che un gioco first-party per Nintendo Switch trapela in questo modo. Venerdì scorso, invece, il doppiatore di Los Angeles Kevin Afghani ha annunciato di essere il nuovo doppiatore di Mario e Luigi in Super Mario Bros Wonder. Nintendo ha annunciato quest’estate che Charles Martinet – che ha doppiato Mario per oltre 25 anni – si sarebbe dimesso dal ruolo, ma non ha annunciato chi lo aveva sostituito.

Super Mario Bros Wonder è disponibile su Nintendo Switch al prezzo di 59,99 euro. Qui sotto, le foto scattate dai cittadini londinesi agli autobus a tema del mondo di Super Mario.