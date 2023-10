 Creative Technology presenta Creative! Live Audio A3

Creative Technology annuncia oggi Creative! Live Audio A3, l‘ultima interfaccia audio USB pronta a trasformare il modo in cui vivere l’esperienza dell’audio nelle attività creative. Dotato di registrazione e riproduzione ad alta risoluzione a 24 bit, connettività I/O versatile, controlli di livello incorporati e monitoraggio diretto a latenza zero, Creative Live! Audio A3 si configura come uno strumento essenziale per streamer, creatori di contenuti e musicisti che cercano una qualità audio di livello professionale. Trovate maggiori informazioni qui.

Creative Live! Audio A3 si distingue per le sue capacità di registrazione e riproduzione ad alta risoluzione a 24 bit, in grado di fornire una chiarezza audio e fedeltà per tutti i tipi di contenuti, dalla musica ai podcast e alle voci fuori campo. Inoltre, la presa I/O audio mobile da 3,5 mm riduce al minimo le interruzioni degli input durante interviste remote e registrazioni di podcast, consentendo agli utenti di mescolare senza problemi l’audio a dispositivi mobili mantenendo una comunicazione cristallina. Progettato su misura per una vasta gamma di utilizzi, Creative Live! Audio A3 si rivolge alle esigenze di musicisti, podcaster e creatori di contenuti. È dotato di doppie prese cuffie, ognuna con controlli del volume individuali, consentendo di regolare finemente la loro esperienza di ascolto. Inoltre, l’interfaccia include una doppia presa combo con un preamplificatore microfonico incorporato e uno switch Hi-Z, garantendo una compatibilità senza soluzione di continuità con microfoni, dispositivi a livello di linea e strumenti. Inoltre, l’integrazione di uscite stereo bilanciate elimina problemi comuni come interferenze elettromagnetiche offrendo una qualità del suono più chiara. Con Creative Live! Audio A3 si può godere di un controllo audio completo direttamente a portata di mano, grazie ai controlli del volume individuali per l’output e l’input, completati da indicatori intuitivi che rendono la regolazione delle impostazioni un gioco da ragazzi.

Creative Live! Audio A3 è disponibile a €149.99 sul sito ufficiale qui. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.