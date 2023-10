Skull Island Rise of Kong: prestazioni scadenti e incompleto

Skull Island Rise of Kong, sviluppato dalla cilena IguanaBee, che ha precedentemente lavorato su diversi giochi per console di nicchia, e pubblicato da GameMill Entertainment, è stato rilasciato per console e PC martedì scorso. Rapidamente i social media si sono riempiti di video che evidenziano la sua presentazione scadente, che in alcuni punti sembra essere incompleta. Il nuovo gioco di King Kong è diventato virale a causa della sua grafica insolitamente scadente, con un giocatore che lo ha etichettato come “una truffa completa“.

Una clip, che è stata apprezzata oltre 30.000 volte su Twitter, mostra una cut-scene in cui lo sviluppatore sembra aver inserito un’immagine statica al posto di un’animazione incompleta. Un’altra, condivisa da un account fan di King Kong, mostra una scena di combattimento che sembra essere privo di sforzi e di resa tecnica.

Skull Island: Rise of Kong viene venduto al dettaglio per 44,99 euro sul PlayStation Store. Tuttavia, i membri PS Plus possono ricevere uno sconto del 25%. Il gioco è stato paragonato ad uno dei titoli peggior recensiti dell’anno, Lord of The Rings Gollum e vari utenti scrivono di aver avuto diversi flashback di grafica stile PS2.

GameMill, secondo il suo sito web, ha “una comprovata esperienza nello sfruttare l’equità di alcuni dei marchi più amati al mondo” e nel lavorare con gli sviluppatori “per dare vita agilmente a giochi che deliziano sia i giocatori irriducibili che quelli occasionali”.

Qui sotto, alcuni dei tweet pubblicati dai giocatori.

“Gameplay” of Skull Island: Rise of Kong. This costs 40 dollars and is made by people that make low effort shovelware with big IP franchises. The modern LJN pic.twitter.com/YjHqOeoosr — King Kong Perfect Shots (@KongShots) October 16, 2023