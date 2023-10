Transformers Il Risveglio: due bundle per l’uscita in home video

Dal 16 al 30 ottobre, i fan dei Transformers potranno acquistare due bundle in edizione limitata dedicati all’uscita home video di Transformers Il Risveglio, ultimo film della saga, insieme ad alcuni prodotti della linea di giocattoli targata Hasbro. Entrambi disponibili in esclusiva su Amazon.it, il primo bundle comprenderà la Steelbook 4K UHD Street Art e l’Animatronic di Optimus Primal, mentre il secondo includerà l’edizione Blu-Ray e la Maschera convertibile in Bumblebee.

Scarica gli asset ufficiali dei bundle tramite il seguente link: Transformers – Il Risveglio – asset originali

Il bundle Steelbook 4K UHD Esclusiva Amazon + Animatronic Optimus Primal include il film in una steelbook nella sua variant Street Art, che omaggia la New York anni ’90 in cui è ambientato il film. Inoltre, questa edizione offre ai fan più di un’ora di extra esclusivi che aprono le porte al mondo dei Transformers e al dietro le quinte del film. Il giocattolo animatronico Command & Convert di Optimus Primal, invece, è in grado di convertirsi automaticamente tra le modalità robot e gorilla con il solo suono della voce: è possibile attivare più di 100 combinazioni di suoni e movimenti con un comando vocale o con la semplice pressione di un pulsante.

Questo giocattolo elettronico del leader dei Maximal da 31,5 cm presenta dettagli in pelliccia sagomata, tra cui il luminoso simbolo dei Maximal, e dispone di 2 accessori spada collegabili ispirati alla serie Beast Wars: Transformers.

Il bundle Blu-Ray + Maschera Convertibile di Bumblebee include il film in formato Blu-Ray con oltre un’ora di extra spettacolari e la maschera Transformers 2 in 1 di Bumblebee, che può convertirsi dalla modalità robot alla modalità maschera in 15 semplici passaggi consentendo di vestire i panni dell’Autobot o di averlo accanto nelle battaglie più importanti. Per trasformarsi e immergersi totalmente in Bumblebee, il cinturino elastico e l’imbottitura sul naso garantiscono la massima vestibilità nella modalità maschera.

I fan che acquisteranno i bundle disponibili da oggi su Amazon.it potranno immergersi completamente nel

I contenuti bonus elencati qui di seguito sono disponibili in entrambe le edizioni di Transformers Il Risveglio incluse nei bundle:

Questioni umane — In un mondo di robot, macchine e alieni, puntiamo i riflettori sugli esseri umani che aiutano a salvare il mondo.

Ritorno agli anni ‘90 — I registi spiegano come la musica, la scenografia, la moda e i riferimenti culturali abbiano trasportato gli spettatori nella New York degli anni ’90.

L’inseguimento — Incontra Mirage, un nuovo Autobot che si trasforma in una Porsche del 1993, e vivi l’adrenalinico inseguimento in auto attraverso New York City.

Eroi — Uno sguardo approfondito all’ispirazione e al processo alla base della progettazione degli Autobot e dei Maximal.

Cattivi — Scopri come i registi hanno dato vita ai Terrorcon e ai Predacon.

La Battaglia di Ellis Island — Unisciti al cast e alla troupe per assistere al dietro le quinte dell’epica sequenza di battaglia al museo tra gli Autobot e i Terrorcon.

Nella giungla — Il franchise di Transformers è stato girato in tutto il mondo. Questa volta, unisciti al cast e alla troupe mentre esplorano la nuova ed esotica location del Perù.

L’attacco sui tornanti — Scopri le intense e selvagge sequenze di guida girate in Perù, dove gli Autobot combattono i Terrorcon in una piazza della città e tra le montagne a 15.000 piedi di altezza.

Conflitto finale — Guarda il dietro le quinte dell’epico momento culminante del film. Scopri come gli Autobot, i Maximal, Noah ed Elena tentano di salvare il mondo.

Scene eliminate ed estese — Include una versione alternativa degli incipit e del finale del film!

