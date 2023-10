Frontier Developments annuncia tagli e licenziamenti

Di recente si sono verificati licenziamenti anche in una serie di altre società, tra cui Unity , Riot Games , Blizzard , Crystal Dynamics , Bioware e lo studio di The Callisto Protocol Striking Distance .

Il 2023 ha visto diffuse segnalazioni di perdite di posti di lavoro in tutta l’industria dei giochi, con l’ultimo rapporto proveniente da Telltale Games . All’inizio di questo mese, è stato riferito che Team17 sta pianificando perdite di posti di lavoro “significative” come parte di una ristrutturazione aziendale. La scorsa settimana è stato annunciato che Epic Games avrebbe licenziato il 16% del suo personale, composto da “circa 830 dipendenti”. All’inizio di quest’anno Microsoft ha confermato l’intenzione di licenziare circa 10.000 dipendenti, tra cui alcuni di Xbox e Bethesda , mentre CD Projekt Red ha annunciato l’intenzione a luglio di licenziare circa il 10% del suo personale.

All’epoca, Frontier ha dichiarato di non aspettarsi più di soddisfare le sue precedenti previsioni di vendita e profitto a causa della sottoperformance di F1 Manager 2022 e delle vendite più deboli del previsto in tutto il suo portafoglio, durante il periodo delle vacanze.

Fondata nel 1994 dal co-creatore di Elite David Braben, Frontier Developments è meglio conosciuta per la serie di voli spaziali e le sue simulazioni gestionali come Planet Zoo , Jurassic World Evolution e Planet Coaster . Il round di licenziamenti è dovuto a quello che Frontier definisce “un periodo di performance finanziaria deludente”, che ha visto il prezzo delle sue azioni crollare di oltre l’80% dall’inizio dell’anno. Il calo maggiore è arrivato a gennaio, quando il prezzo delle sue azioni è crollato di oltre il 54% in una settimana, dopo che la società ha pubblicato un deludente aggiornamento commerciale.

Frontier Developments , con sede a Cambridge, nel Regno Unito, è l’ultimo grande sviluppatore di giochi ad annunciare licenziamenti e tagli alle spese. In una nota pubblicata martedì alla Borsa di Londra, la società ha dichiarato che condurrà una “ revisione organizzativa ” che si tradurrà in un blocco delle assunzioni , tagli alle spese e licenziamenti , soggetti a consultazione. La revisione organizzativa e le azioni che ne derivano dovrebbero concludersi entro l’inizio del 2024, ha affermato.

