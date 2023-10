Acer presenta i nuovi laptop Chromebook Plus

Acer ha presentato i primi laptop Chromebook Plus, Acer Chromebook Plus 515 e Acer Chromebook Plus 514, che debuttano con l’iniziativa Chromebook Plus di Google, che offre un nuovo livello di prestazioni per questi laptop, enfatizzando un elegante design con

display e fotocamere aggiornati e nuove funzionalità di produttività, creatività e multimedialità. Acer Chromebook Plus 515 e Acer Chromebook Plus 514 sono entrambi dotati della tecnologia necessaria per offrire intrattenimento, connettività e produttività. Questi nuovi modelli sono caratterizzati da moderni processori ad alte prestazioni, display IPS ad alta risoluzione e fotocamere a 1080p con cornici sottili

James Lin, General Manager, Notebooks, Acer Inc, ha dicharato:

Articoli Consigliati Creative Technology presenta Creative! Live Audio A3 Intel Core: presentata la 14esima generazione per desktop

Creatività, produttività e connettività sono i tratti distintivi dello stile di vita dinamico dei nostri clienti, mentre le funzionalità dei nuovi laptop Acer Chromebook Plus aiutano sicuramente i nostri clienti a fare di più di ciò che amano. I Chromebook Acer sono stati pionieri fin dal debutto sul mercato e ora siamo entusiasti di offrire nuovi dispositivi che possiedono la qualità, le prestazioni e le funzionalità più apprezzate dai clienti.

I nuovi Acer Chromebook Plus 515 e Acer Chromebook Plus 514 offrono agli utenti funzionalitàavanzate per massimizzare la produttività ed esprimere liberamente la propria creatività. Con Adobe Photoshop e Adobe Express, risultano semplificati l’editing di foto e la creazione di

grafiche complesse. Gli utenti di Acer Chromebook Plus possono anche usufruire di Photoshop Web e del piano Adobe Express Premium per tre mesi senza costi aggiuntivi. Con le funzioni di intelligenza artificiale generativa Firefly e la precisione di Photoshop unite all’applicazione all in-one Adobe Express, gli utenti hanno tutto ciò che serve per creare immagini e design aproprio gusto .

Le potenzialità di editing integrate consentono inoltre di migliorare foto e video in modo più rapido e semplice. Ad esempio, la funzione Gomma magica potenziata dall’intelligenza artificiale nell’app integrata Google Foto rimuove facilmente le piccole imperfezioni, mentre gli

strumenti per la creazione di filmati consentono di effettuare modifiche avanzate ai video con pochi semplici clic. Quando gli utenti di Acer Chromebook Plus non dispongono di una connessione a internet, possono comunque sfruttare la sincronizzazione dei file, che garantisce l’accesso a Google Docs, Sheets e Slides tramite Chromebook Plus File Manager, sia online che offline.

I nuovi notebook Acer Chromebook Plus hanno la memoria e lo spazio di archiviazione necessari per favorire la produttività. Dispongono infatti di una quantità di RAM LPDDR5X compresa tra 8 e 16 GB, abbinata a SSD fino a 256 GB per Acer Chromebook Plus da 14 pollici e fino a 512 GB per la versione da 15 pollici. Inoltre, entrambi i nuovi modelli sono sempre connessi grazie al Wi-Fi 6E veloce e affidabile e al Bluetooth 5.1 e includono una serie di porte per la ricarica, il trasferimento dati e l’estensione del display, tra cui due porte USB Type-C e HDMI..

Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H/T) è disponibile in Italia da ottobre con prezzi a partire da 499€.

Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3H/T) è disponibile in Italia da ottobre con prezzi a partire da 479€ euro.