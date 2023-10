ASUS presenta sette schede madri della serie Z790

ASUS Republic of Gamers (ROG) presenta ben sette nuove schede madri Intel della serie Z790: ROG Maximus Z790 Dark Hero, ROG Maximus Z790 Formula, ROG Maximus Z790 Apex Encore, ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II, ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II, ROG Strix Z790-F Gaming WiFi II e TUF Gaming Z790-Pro WiFi, tutte in grado di supportare i processori Intel Core dalla 12a fino alla 14a generazione. Ogni scheda madre include PCIe 5.0, supporto per memorie DDR5, connettività migliorata, possibilità di tuning delle prestazioni, soluzioni di raffreddamento efficienti, funzionalità evolute per il fai-da-te e molto altro ancora.

Il socket per CPU Intel LGA 1700 ancora in auge:

I processori Core di 12a e 13a generazione di Intel si inseriscono entrambi nel socket LGA 1700, quindi fino ad oggi gli utenti sono stati liberi di scegliere schede madri Z690 o Z790, spaziando tra un’ampia gamma di CPU. Tuttavia, l’era del socket LGA 1700 non è ancora finita: questo è infatti ancora compatibile anche con i processori Intel di 14a generazione. Ciò significa che gli utenti avranno a loro disposizione ancora numerose opzioni quando pianificano una nuova build o un aggiornamento. Potranno aggiornare la loro scheda madre per sfruttare il networking ad alte prestazioni, l’ottima connettività e le soluzioni di alimentazione ottimizzate delle ultime schede madri ASUS Z790. Oppure potranno continuare a utilizzare la loro collaudata scheda madre Z690 o Z790 e passare ad una CPU Intel Next-Gen: per farlo dovranno solo assicurarsi di aggiornare il BIOS della propria scheda madre per ottenere la piena compatibilità con le CPU Intel di 14a generazione, scaricandoli rispettivamente dai link di seguito: BIOS Z690 o BIOS Z790.

Larghezza di banda di livello superiore con WiFi 7:

In occasione del CES 2023 ASUS ha annunciato i primissimi router WiFi 7. Il nuovo standard ultraveloce WiFi 7 (802.11be) supera tutti i limiti per offrire agli utenti velocità di rete eccezionali per il gioco, l’intrattenimento e altro ancora. Mentre il WiFi 6 si concentrava su tecnologie anti-congestione progettata per reti affollate, il WiFi 7 alza l’asticella con nuove funzionalità che offrono velocità wireless più elevate che mai, capitalizzando o addirittura migliorando tutti i vantaggi propri del WiFi 6 e del WiFi 6E.

Lo standard WiFi 7 utilizza molte tecnologie per raggiungere queste velocità più elevate partendo dai canali ultrawide a 320 MHz che consentono ai router WiFi 7 di offrire prestazioni più elevate e una maggiore capacità di connessioni simultanee. La modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) 4096 permette di incorporare una maggiore quantità di dati in ogni segnale. Inoltre, il funzionamento multi-link (MLO) consente ai dispositivi di trasmettere e/o ricevere simultaneamente su bande e canali diversi, con la separazione dei piani dati e di controllo. I collegamenti paralleli consentono così di raggiungere velocità maggiori aggregando la larghezza di banda, con connessioni WiFi più affidabili grazie all’utilizzo contemporaneo di più bande.

Il WiFi 7 fa anche un uso più efficiente dello spettro disponibile. Grazie a Multi-RU e Puncturing, infatti, i dispositivi WiFi 7 sono in grado di sfruttare appieno la parte rimanente dei canali che non vengono utilizzati o sono interrotti. In questo modo, la larghezza di banda WiFi può essere utilizzata in modo efficiente per rendere la trasmissione dei dati ancora più veloce ed affidabile.

Chiaramente per sfruttare appieno le caratteristiche del nuovo standard, gli utenti hanno bisogno sia di un router WiFi 7, sia di un dispositivo WiFi 7. Le nuove schede madri ROG Maximus e ROG Strix Z790 saranno tra i primissimi prodotti ASUS ad integrare WiFi 7. La scheda ROG Maximus Z790 Dark Hero, ad esempio, offre un’eccezionale esperienza sotto questo aspetto, con una velocità di collegamento fino a 5,8 Gbps, perfetta per gli utenti che cercano una connessione Internet multigigabit o per coloro che desiderano un collegamento wireless ad alta velocità per un’unità NAS (Network Attached Storage).

Per aiutare gli utenti a ottenere il massimo dalla loro connessione WiFi 7, ASUS introduce anche la nuova WiFi Q-Antenna. Grazie ad una progettazione hardware completamente rinnovata, che include sia ottimizzazioni del circuito stampato del PCB, sia connettori interni migliorati, questo nuovo design incrementa notevolmente il throughput del segnale per le bande a 5 GHz e 6 GHz. La nuova Q-Antenna è tanto ingegnosa quanto pratica, non dovendo fare altro che inserirla per avere da subito un’esperienza eccezionale. Inoltre, poiché è un’antenna direzionale, tramite l’app Armoury Crate ASUS offre agli utenti un comodo strumento per migliorare la qualità e la portata del segnale, regolandone facilmente il posizionamento o l’inclinazione. Direction Finder rileva infatti la potenza del segnale e identifica il posizionamento ideale per l’antenna in pochi passaggi, mentre Fast Check offre un modo rapido per controllare la potenza del segnale e assicurarsi di ottenere sempre la migliore connessione possibile.