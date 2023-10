Xbox Game Pass: annunciati i titoli della seconda metà di ottobre

Microsoft ha rivelato la prossima ondata di titoli in arrivo su Xbox Game Pass per console, PC e Xbox Cloud Gaming. Like a Dragon Ishin si unisce al servizio oggi, 17 ottobre, mentre F1 Manager 2023 (Cloud, Console e PC) arriverà il 19 ottobre e Cities Skylines 2 (PC) il 24 ottobre. Il remake di Dead Space, videogioco di fantascienza survival horror in terza persona, sviluppato da Motive Studio e pubblicato da Electronic Arts, sarà incluso nei nuovi titoli Xbox Game Pass a partire dal 26 ottobre per Cloud, PC e console (Xbox Series X|S), insieme a Frog Detective The Entire Mystery (Cloud e Console) e Mineko’s Night Market (Cloud, Console e PC) nella stessa data.

Il 24 ottobre sarà disponibile anche una versione di prova di EA Sports UFC 5 Early Access Trial.

I seguenti titoli, invece, lasceranno Game Pass il 31 ottobre:

Gunfire Reborn (Cloud, console e PC)

Kill It With Fire (Cloud, console e PC)

Persona 5 Royal (Cloud, console e PC)

The Legend of Tianding (Cloud, console e PC)

Signalis (Cloud, Console e PC)

Solasta Crown of the Magister (Cloud, Console e PC).

Microsoft ha finalmente completato l’acquisizione da 69 miliardi di dollari di Activision Blizzard la scorsa settimana. La società ha dichiarato prima della chiusura dell’accordo che prevedeva di iniziare ad aggiungere i suoi titoli a Game Pass nel 2024.