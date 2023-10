Europa Universalis IV: annunciata la data del DLC King of Kings

Paradox Interactive ha annunciato la data d’uscita di King of Kings, DLC per lo strategico Europa Universalis IV: sarà disponibile su PC dal 6 novembre. Da oggi è possibile anche pre-ordinare il nuovo contenuto, e per l’occasione è stato fatto uscire un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del DLC:

Imperi e culture antiche quanto la civiltà stessa si estendono nel Vicino e Medio Oriente, come barriere contro l’espansione ottomana in Asia e Nord Africa. In Europa Universalis IV: King of Kings, i grandi centri dell’umanità come Il Cairo, Costantinopoli ed Esfahan vengono rivisitati, con un nuovo sapore storico, una maggiore varietà di gioco e avvincenti storie alternative che ti permetteranno di riscrivere la storia della prima età moderna. Questo immersion pack di Europa Universalis IV aggiunge oltre 300 nuove missioni, più di 150 nuovi eventi e decine di modifiche alle riforme del governo e alle proprietà per l’impero bizantino, il sultanato mamelucco, la Persia e altro ancora.

Europa Universalis IV: King of Kings include importanti aggiornamenti per:

Persia

L’arte e la cultura persiane sono un possibile mezzo per attirare i regni vicini

Oltre 70 nuove missioni nazionali

Scelte uniche nelle missioni a seconda della religione di stato (sunnita, sciita o zoroastriana), oltre a centri di riforma e altri modi per espandere la fede

Nuovi set di idee nazionali, riforme del governo, proprietà e agende uniche

Egitto mamelucco

Oltre 30 nuove missioni nazionali

Nuove opzioni diplomatiche, tra cui l’esportazione di grano egiziano e la promozione dell’hajj

Riforme del governo mamelucco, compagnie mercenarie e privilegi di proprietà unici

Possibilità di occidentalizzare l’Egitto

Impero bizantino

Oltre 60 nuove missioni nazionali

Riforme del governo e privilegi di proprietà unici

Nuovo tipo di sudditi, la Pronoia

Oltre 50 nuovi eventi a tema bizantino e 10 nuove decisioni

Sono state apportate anche modifiche per:

Armenia e Georgia, due regni cristiani bloccati tra imperi in ascesa

due regni cristiani bloccati tra imperi in ascesa Arabia e Yemen, potenze in competizione nella penisola arabica, a guardia dei luoghi sacri dell’Islam e delle rotte commerciali verso l’India

potenze in competizione nella penisola arabica, a guardia dei luoghi sacri dell’Islam e delle rotte commerciali verso l’India Ardabil, importante sede della cultura iraniana e stato di origine della moderna Persia (Iran)

importante sede della cultura iraniana e stato di origine della moderna Persia (Iran) Aq Qoyunlu e Qara Qoyunlu, potenze medie turcomanne che resistettero all’espansione ottomana prima dell’unificazione della Persia

Qui sotto il nuovo trailer.