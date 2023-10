Lake: annunciata la data di Season’s Greetings

Il publisher Whitethorn Games e lo sviluppatore Gamious hanno annunciato la data d’uscita di Season’s Greetings, DLC e prequel di Lake. Sarà disponibile dal 15 novembre su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questo DLC si svolge il Natale prima degli avvenimenti del gioco base, e vede protagonista il padre di Meredith, Thomas,

Questa la descrizione del DLC:

Fate in modo che questo sia un dicembre da ricordare! Lake: Season’s Greetings si svolge durante le festività natalizie del 1985, un anno prima del gioco Lake originale. I giocatori assumono il ruolo di Thomas Weiss, un simpatico postino e padre della protagonista di Lake, Meredith Weiss. Cambiando la prospettiva da Meredith a suo padre, i giocatori comprenderanno le dinamiche della famiglia Weiss e vedranno una Providence Oaks coperta di neve dal punto di vista di un residente di lunga data. Non solo i giocatori impareranno a conoscere meglio i volti familiari che hanno imparato ad amare nella storia principale, ma Season’s Greetings introduce nella città di Providence Oaks cinque personaggi completamente nuovi, ognuno con una propria trama. Il contenuto scaricabile fornirà anche ulteriori retroscena ad alcune domande senza risposta che erano state accennate in Lake. Seguendo gli ideali del gioco base, Season’s Greetings continuerà a concentrarsi sui temi della vita quotidiana e sulle vibrazioni rilassanti, questa volta inserite in una comoda ambientazione natalizia. Accoccolatevi con una cioccolata calda e una copia di Season’s Greetings, perché non è Natale finché Thomas Weiss non ha portato l’allegria delle feste.

Le caratteristiche principali di Lake: Season’s Greetings includono:

Viaggiare nel 1985 e scoprire com’era Providence Oaks prima di Meredith attraverso gli occhi di suo padre durante le vacanze invernali.

Godetevi una varietà di attività dopo il lavoro che includono le uscite con gli amici, rimanere a casa per una serata di televisione e andare fuori come se fosse il 1985.

Sperimentate una storia ramificata che non si sottrae ai temi della vita quotidiana. Come nella vita, non ci sono risposte giuste o sbagliate.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data d’uscita di Lake: Season’s Greetings.