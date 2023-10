Farming Simulator: terza uscita del magazine ufficiale

Mulching, modding e molto altro: l’editore e sviluppatore GIANTS Software rilascia oggi la terza uscita del Magazine Ufficiale di Farming Simulator, disponibile in edicola oppure in formato digitale tramite il sito del gioco. L’uscita di novembre è piena di articoli interessanti, novità e interviste, fornendo così uno sguardo alle diverse tematiche legate alla serie.

IN OMAGGIO UN PORTACHIAVI PERSONALIZZATO

La terza uscita viene distribuita nelle edicole abbinata ad un omaggio per i fan, che riceveranno un portachiavi esclusivo. La copertina sarà formata da un poster di due pagine dedicato alle impressionanti macchine dell’Edizione Premium, che uscirà a novembre come la versione più completa di Farming Simulator 22 proposta sino ad oggi.

L’uscita di novembre svela anche un dolce aggiornamento per Farming Simulator 23, infatti gli sviluppatori stanno lavorando per aggiungere molto presto la canna da zucchero alle versioni mobile. Interviste e suggerimenti dagli sviluppatori, reportistica sugli eventi e una lista dei migliori 25 mod per quest’autunno arricchiscono i contenuti sulle 52 pagine del magazine.

PUBBLICATO IN DIVERSE LINGUE

GIANTS Software propone il magazine ufficiale come pubblicazione trimestrale tradotta in sette lingue (inglese, tedesco, francese, italiano, polacco, danese e ceco). Le copie fisiche sono distribuite in 12 paesi.

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. La versione mobile Farming Simulator 23 è disponibile per Nintendo Switch nei migliori negozi e nel Nintendo eShop, le versioni mobile per i dispositivi iPhone, iPad e Android sono disponibili, rispettivamente, nell’App Store e su Google Play.

Ricordiamo infine GIANTS Software sarà presente con il franchise al prossimo LAMMA 24, l’evento di maggiore importanza in UK per l’industria dei macchinari agricoli.