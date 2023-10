Endless Dungeon: disponibile in accesso anticipato, uscita per tutti il 19

ENDLESS Dungeon è ora disponibile su PC, PlayStation e Xbox per chi possiede la Last Wish Edition. Chi, invece, ha l’edizione Standard avrà accesso al gioco completo giovedì 19 ottobre. Qualora vogliate sapere cosa ne pensiamo noi di GamesVillage del gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione. Qui sotto il trailer di lancio.

Qui sotto invece la descrizione del gioco:

In ENDLESS Dungeon ti ritroverai a bordo di una misteriosa stazione spaziale abbandonata. Il tuo obiettivo è aprirti la strada verso l’uscita con le unghie e con i denti e, al contempo, proteggere il tuo cristallo da ondate infinite di mostri… oppure morire nel tentativo di farlo, ricaricare e riprovare!

Caratteristiche principali

Gioco d’azione tattico a squadre roguelite di Amplitude Studios, ambientato nell’universo ENDLESS in cui armi, torrette e strategie ti terranno in vita finché possono.

Un mix unico di generi: roguelite + sparatutto a doppia levetta + tower defense tattico!

Raduna la squadra: fai squadra con gli amici in co-op fino a 3 giocatori, oppure gioca con compagni gestiti dall’IA in single player per cercare di sfuggire dalla Stazione

Chi muore si rivede: sì, morire è una "caratteristica principale". Perché morirai, spesso. Impara dai tuoi errori per approfondire la conoscenza della Stazione mentre sali di livello con gli altri eroi.

Gioca a modo tuo: personalizza tutto! Hai a disposizione un intero arsenale di armi e torrette tra cui scegliere, e man mano che avanzerai nel gioco sbloccherai un’infinità di modi per personalizzare la tua esperienza di gioco.

Ambientazione western spaziale: tuffati nelle atmosfere, nelle musiche e nelle luci dell’universo di ENDLESS e nella sua ambientazione western spaziale, con brani musicali di Arnaud Roy e della cantautrice folk americana folk Lera Lynn

Meta-progressione profonda: personalizza, tenta la fuga e ripeti in un ciclo infinito di divertimento e violenza fantascientifica: ogni tentativo ti permetterà di scoprire nuovi segreti della Stazione, razziare risorse, scovare tesori e sbloccare nuovi distretti, eroi, personalizzazioni e altro ancora!

Ancora 2 giorni per ottenere bonus speciali

Preordinando la Last Wish Edition tra oggi e il 19 ottobre, non solo otterrai tutti i contenuti del gioco di azione tattica roguelite, ma anche i pacchetti di skin “Dawn of the End” e “Pioneer Elite” in esclusiva con la prenotazione.