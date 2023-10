Phasmophobia: nuovo rinvio per la versione console

Annunciata a giugno con finestra d’uscita ad agosto, poi spostata ad ottobre nelle settimana di Halloween, la versione di Phasmophobia per console, Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PlayStation VR2, è stata nuovamente rimandata. Al momento non è ancora stabilita una nuova data.

Questo il comunicato di Kinetic Games dalla pagina Steam, che parla anche dell’evento Haloween in arrivo su PC:

Articoli Consigliati Xbox annuncia nuovi aggiornamenti sull’accessibilità Endless Dungeon: disponibile in accesso anticipato, uscita per tutti il 19

Cara comunità di Phasmophobia,

Vorremmo esprimere la nostra più profonda gratitudine per il vostro supporto e per l’entusiasmo con cui avete accolto la nostra uscita su console.

Mentre cerchiamo ancora di adattarci alla nostra nuova vita lavorativa a distanza dopo l’incendio e di stabilire un nuovo ufficio, abbiamo incontrato sfide impreviste nell’adattamento del gioco per console. Questi fattori combinati hanno influito sulla nostra tempistica di sviluppo più di quanto inizialmente previsto.

Inoltre, in preparazione al lancio di PlayStation VR2, abbiamo rivisto diligentemente le prestazioni del gioco e le abbiamo ottimizzate in tutte le mappe per garantire un’esperienza senza interruzioni a tutti i giocatori di console. A questo proposito, abbiamo dovuto rielaborare il Maple Lodge Campsite con un layout completamente nuovo. Questa decisione, sebbene richieda molto tempo al nostro team artistico, è essenziale per offrire la migliore esperienza di gioco possibile.

Sebbene avessimo sperato di presentarvi un lancio speciale in concomitanza con l’evento di Halloween, la complessità delle nostre attuali sfide ci richiede più tempo. Vi terremo aggiornati sui nostri progressi e forniremo una nuova data di uscita non appena avremo maggiori informazioni da condividere. Stiamo lavorando diligentemente per ridurre al minimo l’impatto di questo ritardo e vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine per il vostro continuo supporto.

Vi promettiamo che quando Phasmophobia arriverà su console, varrà la pena aspettare.

Qui sotto il tweet ufficiale.