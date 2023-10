Elgato Prompter: presentato il primo teleprompter di Elgato

Elgato, consociata di Corsair, ha annunciato Elgato Prompter, un teleprompter compatto che rende la produzione video di qualità professionale accessibile a tutti. Collegandolo ad una telecamera oppure ad una webcam, Prompter consente ai creatori di comunicare con il proprio pubblico mantenendo un contatto visivo diretto e naturale. Dotato di un computer integrato, può visualizzare script video o chat tramite il software gratuito Camera Hub di Elgato. Prompter inoltre è in grado di effettuare il mirroring di qualsiasi finestra o app (come una riunione Zoom) tramite un semplice drag and drop. Per di più, a differenza degli altri teleprompter, non necessita di un ulteriore tablet o smartphone grazie al suo schermo da 9” integrato. Con una compatibilità impareggiabile ed il supporto allo Stream Deck, il nuovissimo prodotto hardware Elgato trasformerà il modo di comunicare delle persone.

Articoli Consigliati ASUS presenta sette schede madri della serie Z790 Acer presenta i nuovi laptop Chromebook Plus

Per la prima volta, l’utilizzo di un teleprompter viene ulteriormente semplificato, facilitando la produzione di contenuti ai creatori d’ogni genere e spalancando le porte a comunità più forti che possono beneficiare di contenuti di qualità superiore. Con Prompter, gli streamer Twitch possono interagire tramite chat rivolgendosi direttamente alla telecamera, rendendo quindi le conversazioni in diretta più coinvolgenti. Inoltre, Prompter consente agli utenti YouTube di seguire gli script durante la registrazione, riducendo il numero di riprese aggiuntive ed i tempi di modifica dei contenuti. Ogni impostazione è personalizzabile tramite il software Camera Hub di Elgato, gratuito per PC e Mac. Attraverso l’app, i creatori potranno gestire liberamente il display del Prompter e personalizzare l’aspetto del testo. È disponibile persino un plugin Stream Deck che offre ulteriori possibilità di controllo tramite la semplice pressione di un tasto, una manopola oppure un colpetto del piede.

“Abbiamo realizzato Prompter con l’obiettivo di offrire ai creatori di contenuti un’autentica soluzione all-in-one” afferma Jeff Stegner, Product Manager Elgato. “Per anni, è stato offerto agli utenti che necessitano di un teleprompter solo metà dell’equazione, richiedendo loro la necessità di utilizzare un ulteriore tablet o smartphone. Allo stesso tempo, i dispositivi studio con display integrato risultavano troppo costosi per la maggior parte dei creatori. Elgato Prompter, invece, è la soluzione perfetta per entrambi.”

Persino i professionisti saranno piacevolmente sorpresi: Prompter non solo è adatto alle presentazioni virtuali ma è anche perfetto per aumentare il coinvolgimento con gli interlocutori durante le video chiamate. Con un semplice drag and drop, è possibile spostare l’app Zoom o Microsoft Teams all’interno dello schermo di Prompter, senza quindi distogliere lo sguardo dalla telecamera. Prompter permette a chiunque di mantenere un contatto visivo diretto professionale, come se fosse in un colloquio dal vivo faccia a faccia. Per coloro spesso bloccati al lavoro, non sarà più necessario perdere gli eventi più importanti: trascinando la finestra nel browser potranno seguire ogni azione, senza sacrificare spazio sul monitor.

Fortunatamente per creatori e professionisti, Prompter supporta la maggior parte delle telecamere già in uso, sia professionali che amatoriali. Questo perché, rispetto agli altri teleprompter, è compatibile con un numero superiore di webcam, telecamere e smartphone. (Per un elenco completo di ottiche e dispositivi supportati, consultare l’analisi dettagliata di Elgato) Anche l’installazione è straordinariamente semplice grazie all’impiego di piastre posteriori intercambiabili ed alla connessione tramite singolo cavo USB. Naturalmente, Prompter è progettato per offrire risultati migliori in abbinamento agli altri prodotti Elgato, come ad esempio Facecam Pro, la prima webcam 4K60 al mondo.

Con l’annuncio di oggi, gli appassionati Elgato possono ufficialmente provare e scoprire Prompter.