In The Hands Of Dante: Momoa, Butler e Isaac nel film

Moon Knight, Aquaman e Mike Banning tutti nello stesso film? Secondo Deadline, Oscar Isaac, Jason Momoa e Gerard Butler si sono uniti al cast del regista nominato all’Oscar Julian Schnabel, per un thriller in arrivo intitolato In The Hands Of Dante mani di Dante. Come produttore esecutivo c’è un pezzo da novanta come Martin Scorsese e si tratta di un adattamento dell’omonimo romanzo di Nick Tosches.

La trama, divisa su due linee temporali, ruota attorno a La Divina Commedia di Dante Alighieri. Una è l’Italia del XIV secolo, in cui Dante Alighieri vive e lavora in cerca dell’ispirazione per completare il suo capolavoro, e l’altra è la New York del XXI secolo in cui un team di ladri dà la caccia al prezioso manoscritto che si crede perso da secoli. Tosches, studioso dell’opera di Dante, si imbatte nel libro e inizia una lunga trafila per autenticarlo, ma questa mossa dà il via a una incredibile cospirazione ai suoi danni.

La produzione di In The Hands Of God è stata molto lunga, con Johnny Depp che si è assicurato i diritti sul libro nel lontano 2008, e Schnabel era stato assegnato alla regia fino al 2011. Ma ora, siamo quasi pronti per vedere quest’opera compiuta ance se non c’è ancora una data i uscita.

