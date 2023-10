Silent Hill Ascension: trailer della serie interattiva

Genvid Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer di Silent Hill Ascension, live series tratta dalla nota serie horror Konami, che avrà la premiere nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre, (ore 03:00) e sarà disponibile su App Store, Google Play e sul sito ufficiale.

L’app streaming Silent Hill Ascension è disponibile ora in pre-registrazione su App Store e Google Play

L’installazione dell’app inizierà martedì 31 ottobre alle ore 9:01. I fan potranno così accedere ad alcuni contenuti esclusivi del gioco prima dell’anteprima mondiale.

La première della serie sarà trasmessa in diretta streaming sulle app mobile e su Ascension.com a partire dalle 3:00 di mercoledì 1 novembre

Qui sotto la descrizione:

Silent Hill: Ascension è una nuova serie interattiva in streaming di Genvid in cui TU, insieme al resto del pubblico, potrete influenzare l’andamento. Una volta presa una decisione dal pubblico, diventa canonica in Silent Hill. Non c’è alcun pulsante di riavvio.

La famiglia Hernandez precipita nel caos mentre un’altra morte scuote la loro decimata città della Pennsylvania. In un morente villaggio di pescatori in Norvegia, la precaria pace della famiglia Johansen viene sconvolta quando la loro matriarca, Ingrid, muore in circostanze sospette. La sopravvivenza dipende dal fatto che superino i loro impulsi più oscuri e le macchinazioni di una setta, mentre scoprono l’orrore che li unisce.

Qui sotto potete vedere il premiere trailer.