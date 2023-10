Diablo IV è disponibile su Steam, ecco il gameplay trailer di Season of Blood

Diablo IV è ora disponibile su Steam e, come parte del suo rilascio sulla piattaforma Valve, il gioco è attualmente disponibile con uno sconto del 25% fino al 24 ottobre. L’uscita Steam di del titolo di Blizzard è stata annunciata all’inizio di questo mese.

Oltre all’uscita del gioco su Steam, Diablo IV ha anche dato il via alla sua seconda stagione, intitolata Season of Blood pubblicando il gameplay trailer. La stagione porta con sé una serie di nuovi contenuti, inclusi nuovi poteri basati sui vampiri, nonché nuovi nemici, attività e oggetti unici a cui dare la caccia. I giocatori collaboreranno con il cacciatore di vampiri Erys per cercare di fermare il Signore dei Vampiri. I giocatori possono stringere patti per ottenere poteri magici del sangue. Per i giocatori di fine gioco, ora ci sono cinque nuovi boss, ciascuno con i propri oggetti unici e Uber unici. L’aggiornamento stagionale porta con sé anche miglioramenti alla qualità della vita, come un migliore stoccaggio delle gemme e ricompense in Fama trasferite tra i personaggi. Blizzard aveva precedentemente annunciato che il gioco sarebbe stato completamente verificato per il gioco su Steam Deck. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Articoli Consigliati Super Mario Bros. Wonder Recensione: l’abitudine alla meraviglia Kona II Brume Recensione: un’inquietante gita fuori porta

L’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria nel caos più totale che minaccia di consumare Sanctuarium. Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e bottino leggendario, quest’ampio open world promette avventura e devastazione. Sopravvivete e conquistate le tenebre o soccombete all’oscurità.

Caratteristiche

Esplorate Sanctuarium

Esplorate il mondo di Sanctuarium proseguendo la battaglia tra le sue ampie terre. Unitevi ad altri avventurieri, riconquistate città sotto assedio, affrontate spedizioni corrotte e scoprite segreti perduti mentre combattete per il destino del mondo.

Diablo IV è disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.