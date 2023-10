Tower of Fantasy: annunciato il simulacro di Ling Han, ecco quando sarà disponibile

Level Infinite e Hotta Studio annunciano l’arrivo del nuovo simulacro di Ling Han che dal 24 ottobre sarà disponibile in Tower of Fantasy, MMORPG free to play e open-world che ha da poco festeggiato il primo anniversario in Europa. Ling Han è responsabile della supervisione di Marshville ed è a capo del Padiglione Longjian, dove comanda le Guardie del Dominio che si estendono a tutto il Dominio 9. Nonostante la sua natura riservata, possiede una grande forza e non ha pietà dei suoi nemici. Il mentore e caro amico di Ling Han, Nan Yin, ha recentemente ceduto all’Oscurità e lei ora cerca sia la verità dietro la trasformazione oscura di Nan Yin sia la vendetta per i caduti per mano del suo amico ormai corrotto.

I Wanderer possono anche divertirsi con i nuovissimi eventi “Trick-or-Treat” per celebrare Halloween. Nell’imminente evento “A Sweet Night of Horror”, i Wanderer combatteranno contro tre nemici casuali per vincere premi in caramelle in cambio di ricompense speciali nel negozio. Durante l’evento “Wandering Jack-O-Lantern”, ogni 2 ore appariranno fino a 5 confezioni regalo di zucche nell’area delle lanterne in Mirramoon Street a Mirroria, che i Wanderer potranno raccogliere e riscattare. Mentre nell’emozionante evento competitivo per 8 giocatori chiamato “Maze of Dread”, un giocatore si trasformerà in un fantasma, mentre gli altri giocatori cercheranno di catturarlo all’interno di un ambiente simile a un labirinto, ricevendo ricompense in base ai punti raccolti durante l’inseguimento stregato. Di seguito una panoramica di Tower of Fantasy:

Articoli Consigliati F1 Manager 23 sarà disponibile su Game Pass per Xbox e PC il 19 ottobre Diablo IV è disponibile su Steam

Ambientato centinaia di anni nel futuro, dopo che l’umanità è sfuggita al collasso dell’ambiente terrestre ed è fuggita sul lontano pianeta di Aida, l’azione open-world di ToF ha riscosso un grande successo tra i giocatori in Cina e presto anche i giocatori del resto del mondo potranno godersi a pieno il titolo. I giocatori potranno sperimentare uno stile artistico sci-fi post-apocalittico ispirato agli Anime, uno sviluppo libero dei personaggi, obiettivi coinvolgenti e combattimenti entusiasmanti attraverso battaglie avvincenti e un’emozionante esplorazione del mondo di gioco.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.