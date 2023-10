F1 Manager 23 sarà disponibile su Game Pass per Xbox e PC il 19 ottobre

F1 Manager 23, la simulazione gestionale di Formula 1 dello sviluppatore Frontier Developments, sarà disponibile per gli abbonati a Game Pass su Xbox e PC dal 19 ottobre, offrendo ai giocatori il controllo completo di un team ufficiale di F1. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

Nella modalità carriera rinnovata e migliorata, i Team Principal si assumeranno la responsabilità di ogni area della propria squadra. Al quartier generale definiranno ogni decisione, dalla progettazione e ricerca di componenti al reclutamento e sviluppo di piloti e personale, fino al programma di formazione del loro equipaggio ai box, con l’obiettivo di ottenere un vantaggio sui rivali nella pitlane. In pista, l’azione si svolge in una straordinaria esperienza in stile broadcast, dando vita a ogni momento emozionante grazie alle molteplici angolazioni della telecamera di bordo, inclusa la nuova telecamera del visore, mentre le istruzioni vengono trasmesse utilizzando messaggi radio del team reale sia dall’ingegnere di gara che dal pilota. Un’altra novità di F1 Manager 23 è la nuovissima modalità “Race Replay”, in cui i fan riscriveranno il risultato di ogni gara del mondo reale nel FIA Formula One World Championship 2023, utilizzando i dati F1 di ciascun evento, come la partenza posizioni in griglia e condizioni meteorologiche per mettere i giocatori nello stesso ambiente ad alta pressione visto sul muretto dei box. Nuovi scenari verranno aggiunti dopo le gare future, incluso il primo sotto le scintillanti luci al neon del nuovo Las Vegas Strip Circuit.

Le copie fisiche di F1 Manager 23 sono già disponibili su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One al prezzo al dettaglio suggerito di € 54,99 e digitalmente su PC tramite Steam ed Epic. I giocatori potranno anche acquistare il gioco tramite Windows Store dal 19 ottobre al prezzo al dettaglio suggerito di € 54,99. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.