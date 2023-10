WarioWare Move It: ecco il trailer panoramico

Nintendo ha appena pubblicato un nuovo trailer panoramico di WarioWare: Move It. Il video mostra alcuni dei minigiochi, delle mosse e altro ancora in vista del lancio del mese prossimo. Il titolo è stato presentato durante il Nintendo Direct di settembre. Di seguito una panoramica del gioco:

Mettiti in posa con una moltitudine di minigiochi basati sul movimento in un nuovissimo capitolo della serie WarioWare! Prendi un paio di controller Joy-Con, quindi scuoti delicatamente, colpisci, balla, muovi e persino inchinati attraverso oltre 200 minigiochi velocissimi (minigiochi che durano solo pochi esilaranti secondi). Un secondo giocatore può utilizzare un altro set di controller Joy-Con per unirsi al divertimento di custodire il tesoro e far volteggiare le pecore. Fino a quattro giocatori, ciascuno con un controller Joy-Con, possono ridere a crepapelle nei minigiochi della modalità Party locale, come in un rischioso gioco da tavolo con regole in stile Wario. Parti con Wario per un resort tropicale traboccante di minigiochi basati sul movimento. Ma non c’è tempo per rilassarsi, perché questi frenetici minigiochi si susseguono rapidamente! Fino a quattro giocatori.3 possono sfidarsi in locale nella modalità Party. Con più di 200 minigiochi e tante modalità per più giocatori, il divertimento è assicurato.

Caratteristiche

Forma fantastica

Il segreto di questi folli minigiochi è perfezionare la tua forma. Alcuni di questi richiederanno alcuni… ehm… movimenti unici!

Modalità storia

Aiuta Wario a completare una serie di minigiochi velocissimi per sfuggire agli Osservatori dei boschi! Puoi giocare alla modalità Storia con un paio di controller Joy-Con oppure un secondo giocatore può partecipare a un po’ di divertimento cooperativo sul divano con un altro set di controller Joy-Con.

WarioWare: Move It! arriverà su Nintendo Switch il 3 novembre. I preordini sono già aperti nel Nintendo eShop. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.