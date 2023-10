Initial D: Sung Kang dirigerà il film live-action

Come rivela un articolo del South China Morning Post, il manga Initial D avrà un adattamento live-action e sarà diretto da Sung Kang, l’attore di The Fast and The Furious Tokyo Drift, in cui interpretava Han, personaggio che è stato poi riproposto nei film successivi a causa della sua popolarità tra i fan.

Initial D ha iniziato la sua vita come fumetto (pubblicato tra il 1995 e il 2013, con oltre 55 milioni di copie in circolazione) ed è stato già adattato sia in serie televisive che film animati che live-action, nonché in decine di videogiochi.