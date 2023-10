Pokémon GO: annunciata funzione Party Play

Niantic introduce un nuovo modo di giocare a Pokémon GO con i propri amici: con la funzione Party Play – Gioco in gruppo, è possibile divertirsi a completare le sfide insieme ad altri Allenatori e Allenatrici, condividendo un’esperienza unica all’interno del gioco.

Party Play consente a quattro Allenatori e Allenatrici in totale, a partire dal livello 15, di giocare e divertirsi in gruppo. Si potranno anche vedere gli avatar degli amici sulla mappa nel gioco. Con Party Play sarà possibile rappresentare la propria squadra, affrontare nuove sfide o immortalare ricordi mentre si catturano Pokémon. Tramite la nuova scheda Gruppo del proprio Profilo Allenatore si potrà vedere cosa succede al gruppo in qualsiasi momento, e quindi condividere i momenti salienti della sfida di gruppo con tutti!

Partecipando a un raid con il proprio gruppo, gli Allenatori e le Allenatrici potranno attivare un nuovo bonus, il potenziamento di gruppo, che raddoppia i danni degli attacchi caricati.

Inoltre, una volta creato, il gruppo visualizzerà una finestra popup in cui verrà chiesto di scegliere la sfida di gruppo da affrontare. Le sfide di gruppo possono riguardare far girare Pokéstop, partecipare ai raid, catturare Pokémon e altro ancora.

Per saperne di più sarà possibile visualizzare il tutorial dedicato direttamente all’interno del gioco, selezionando l’icona del punto interrogativo nella scheda Gruppo del proprio profilo Allenatore.

Un’occasione speciale per radunare la propria squadra sarà la festa di Halloween di Pokémon GO! L’evento sarà fruibile in qualsiasi luogo ci si trovi, quindi perché non festeggiare creando un gruppo? Il divertimento terminerà martedì 31 ottobre 2023 alle 20:00 (ora locale).

Una volta terminata la sfida di gruppo, sarà possibile visualizzare un riepilogo personalizzato di ciò che il gruppo ha realizzato, con tanto di avatar in bella mostra.

