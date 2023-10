Tekken 8: il nuovo gameplay presenta tutorial, personalizzazione e storia

Un nuovo gioco Tekken significa la continuazione della storia, la serie più longeva secondo il Guinness World Records, ma Bandai Namco offre ancora di più con Tekken 8 (trovate qui il nostro Provato). C’è una nuova modalità, Arcade Quest, in cui potete creare e personalizzare un avatar mentre combattete contro altri personaggi nelle sale giochi virtuali. Date un’occhiata al gameplay completo qui sotto, per gentile concessione di IGN First.

La modalità inizia a insegnarti i meccanismi, comprese le nuove azioni di calore. Completate le partite e guadagnate denaro per acquistare cosmetici per personalizzare il tuo personaggio. Interagire con altri personaggi farà avanzare la storia e c’è anche una mappa del mondo con luoghi diversi (anche se ne viene mostrata solo una). Secondo il regista Katsuhiro Harada, la data di uscita è stata posticipata per evitare conflitti con un altro gioco di combattimento. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

TEKKEN 8, il nuovissimo capitolo della leggendaria serie TEKKEN, porta lo scontro nella nuova generazione. Sviluppato su Unreal Engine 5 e disponibile esclusivamente su PS5, Xbox Series X|S e PC, TEKKEN 8 spinge al limite l’hardware e la tecnologia della nuova generazione. Il gioco presenta modelli dei personaggi ad alta definizione, con pelle e capelli dettagliatissimi e grafica realistica: i muscoli si contraggono seguendo il movimento dei lottatori.

Caratteristiche

Nuova generazione di picchiaduro

L’ultimo capitolo della serie introduce una nuovissima meccanica di gioco chiamata “Heat System”, che permette ai giocatori di sfruttare aggressività e tattica e incorporare attacchi offensivi nello stile di gioco, con movimenti speciali e potenziamento delle abilità dei personaggi in base alle caratteristiche specifiche di ognuno.

Nuove rivalità

Continua la tragica storia dei Mishima e dei Kazama, come la vendetta tra padre e figlio. Come menzionato nel dialogo conclusivo di Tekken 7, questo nuovo capitolo metterà al centro della scena lo scontro finale tra Kazuya Mishima e Jin Kazama.

Tekken 8 verrà lanciato il 26 gennaio 2024 per Xbox Series X/S, PS5 e PC.