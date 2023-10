Dreamers: parte la campagna Kickstarter per la Collector’s Edition

DREAMERS è un racconto avventuroso di amicizia e crescita personale pensato per chi coltiva la passione per i videogiochi degli anni Novanta, volto a riaccendere le sensazioni e le emozioni di quei giorni in un mix di nostalgia e meraviglia. Con il ritmo calmo della storia toccante, l’atmosfera malinconica, uno stile 3D stilizzato low-poly, personaggi carismatici e una colonna sonora orchestrale accuratamente composta, il gioco immerge i giocatori in un’avvincente ambientazione a mappa aperta, offrendo circa 15 ore di gioco. il ragazzo, la ragazza e il robot intraprendono insieme audaci avventure. Ogni personaggio apporta le proprie qualità uniche alla squadra, navigando attraverso mondi sconosciuti, risolvendo enigmi e superando sfide.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy