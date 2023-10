Hogwarts Legacy: ecco le prime immagini della versione Switch

Warner Bros. ha pubblicato i primi screenshot che mostrano Hogwarts Legacy in esecuzione su Nintendo Switch. Il port nativo, originariamente previsto per l’uscita all’inizio di quest’anno, uscirà finalmente il 14 novembre. Inoltre, i pre-ordini sono aperti. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui. Durante la presentazione degli utili del primo trimestre di Warner Bros. Discovery a maggio, JB Perrette, CEO di streaming e giochi globali, ha affermato che la società nutre grandi speranze per il rilascio della versione Switch di Hogwarts Legacy. Di seguito la dichiarazione:

Lo consideriamo probabilmente come una base di installazione molto più grande e una base di fan che, per quanto riguarda il franchise di Harry Potter, che ovviamente attrae un pubblico molto vasto a livello globale, e in mercati come il Giappone dove Nintendo ha una grande impronta e Harry Potter distorce fortemente in termini di popolarità, vediamo probabilmente un vantaggio molto maggiore da quella versione, certamente rispetto alla Gen 8 [versione].

Di seguito una panoramica del gioco:

Hogwarts Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open world ambientato nel mondo nato dai libri di Harry Potter. Partite per un viaggio alla scoperta di ambientazioni familiari e nuove dove potrai scoprire animali fantastici, personalizzare il tuo personaggio, preparare pozioni, imparare a lanciare incantesimi e sviluppare talenti per diventare il mago che sogni di essere. Vivi a Hogwarts nel 1800. Prendete il controllo dell’azione e create un’avventura tutta vostra. L’eredità che lascerete dipende solo da voi.

Hogwarts Legacy è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. La versione per Nintendo Switch arriva il 14 novembre.