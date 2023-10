The Caligula Effect 2: pubblicato il trailer di lancio

NIS America ha pubblicato il trailer di lancio per il titolo action-RPG The Caligula Effect 2 (trovate qui la nostra Recensione). Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui. La virtuadoll Regret crea Redo, una simulazione in cui le persone sono intrappolate in una falsa realtà. Per fuggire da Redo, un gruppo di studenti liceali “risvegliati” forma il Go-Home Club per combattere il regno di Regret e fuggire nel mondo reale. Di seguito una panoramica:

Una virtuadoll di nome Regret ha creato il mondo di Redo per salvare le persone dai loro rimpianti passati imprigionandole inconsapevolmente in una simulazione. Tuttavia, questo paradiso viene scosso fino in fondo quando un idolo virtuale di nome X irrompe nella realtà virtuale di Regret e ripristina i ricordi del mondo reale in uno studente delle superiori. Per sfuggire a Redo, viene ristabilito il Go-Home Club, un gruppo di resistenza che cerca di combattere contro Regret e le sue forze dell’ordine, gli Obbligato Musicians.

Articoli Consigliati Diablo IV: disponibile la Stagione del Sangue Hogwarts Legacy: ecco le prime immagini della versione Switch

Caratteristiche

Benvenuto alla Tatefushi Academy: Incontra i volti del Go-Home Club, i cui ricordi sono risvegliati dalla virtuadoll, X. Recluta altri studenti per aiutarti, sfida la virtuadoll, Regret e i suoi musicisti Obbligato e fuggi dal falso mondo di Redo!

Combattimento tattico: Utilizza la Imaginary Chain per prevedere le mosse dei tuoi nemici e decidere la strategia perfetta. Utilizza tecniche perfette per ottenere un vantaggio tattico in combattimento.

Un paradiso indimenticabile: Scenari magistralmente realizzati dallo scrittore di Persona Tadashi Satomi e dal regista Takuya Yamanaka si uniscono a una colonna sonora mozzafiato ispirata ai vocaloid, rendendo il mondo di Redo un’esperienza visiva e sonora memorabile.

The Caligula Effect 2 è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC tramite Steam ed Epic Games Store. La versione PS5 sarà disponibile dal 20 ottobre.