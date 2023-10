Napoleon: Jaquin Phoenix nel nuovo trailer

Vi lasciamo il secondo trailer qui sotto e, se non avete ancora visto il primo, invece, potete cliccare qui per recuperarlo.

Oltre a Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone , nel film ci saranno anche Vanessa Kirby ad interpretare Giuseppina , amante di Napoleone e aspirante imperatrice. Tahar Rahim interpreta Paul Barras , leader della Rivoluzione francese. Il cast include anche Ben Miles nel ruolo del consigliere di Napoleone Caulaincourt , Ludivine Sagnier nel ruolo della socialite Theresa Cabarrus , Madame Tallien , Matthew Needham nel ruolo del fratello di Napoleone Lucien , Youssef Kerkour nel ruolo del maresciallo Davout , uno dei comandanti di Napoleone, Phil Cornwell nel ruolo di Sanson , re di Francia, Edouard Philipponnat nel ruolo dello zar Alexander , Ian McNeice , Paul Rhys nel ruolo del diplomatico Talleyrand , John Hollingworth come celebre soldato Marshal Ney , Gavin Spokes come Moulins e Mark Bonnar come Jean-Andoche Junot. Ridley Scott dirige da una sceneggiatura di David Scarpa .

