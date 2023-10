NBA 2k24: svelati i dettagli della stagione 2

2K ha rivelato che la Stagione 2 di NBA 2K24 porterà il futuro in campo venerdì 20 ottobre, insieme a nuovi

contenuti e ricompense per La mia CARRIERA, MyTEAM e The W. La Stagione 2 offre ricompense come un

costume da Cyborg di livello 39 e nuove carte MyTEAM tra cui un Wilt Chamberlain di livello 40 e molto altro ancora.

In NBA 2K24 Stagione 2, i giocatori potranno vivere il futuro dell’NBA con la promessa internazionale del basket Victor

Wembanyama, considerato uno dei migliori giocatori dopo LeBron James. Wembanyama possiede una rara

combinazione di altezza, velocità e una grande abilità in attacco, che promette un periodo d’oro per gli Spurs nella

stagione NBA 2023-24.

Gli aggiornamenti includono anche:

● La mia CARRIERA si presenta con nuove ricompense da sbloccare per i giocatori, tra cui una Slime BMX Bike di

livello 20 (per entrambe le generazioni di console), un costume da Mascotte di livello 30 per La mia CARRIERA

(per entrambe le generazioni di console), una tuta da Cyborg di livello 39 (per entrambe le generazioni di

console), per i giocatori della New Gen un Floor Setter d’oro di livello 40 e per i giocatori della Current Gen, un

punto distintivo extra.

● Il mio GIOCATORE presenta 20 nuovi modelli di giocatori NBA per la New Gen nella Stagione 2 e, per la prima

volta, modelli creati dalla community di 2K. I modelli servono come base per costruire Il mio GIOCATORE. La

Stagione 2 offre giocatori leggendari come Jason Kidd e Steve Nash, oltre a difensori del calibro di Blake Griffin e

Dwight Howard. Per avere ancora più opzioni tra cui scegliere, membri di spicco della community 2K forniranno

le loro build come quella di SHAKEDOWN2012 a 2 vie, l’archetipo di guardia tiratrice a 3 livelli di minaccia e l’ala

piccola BROTHA JONES, in modo da offrire sempre tante scelte ai giocatori.

● MyTEAM conterrà nuove carte Diamante delle leggende del basket. I giocatori inizieranno la stagione

guadagnando un Free Agent di livello 1, Victor Wembanyama, e potranno scalare la classifica delle ricompense

per sbloccare una carta Diamante Wilt Chamberlain di livello 40, guadagnando poi altre carte premio lungo il

percorso. Con due nuove collezioni premium, i giocatori potranno ottenere un Tim Duncan Diamante e un

Carmelo Anthony Diamante come ricompense per la collezione o come inserti speciali nel mercato dei pacchetti.

La Stagione 2 avrà inoltre un Michael Jordan Diamante disponibile sia come Inserto Speciale nel Mercato dei

Pacchetti, sia direttamente nel Mercato dei Giocatori.

● La W offre premi stagionali, tra cui una maglia di Tiffany Hayes e una carta allenatore MyTEAM di Sandy

Brondello, oltre a premi settimanali come una maglia Breanna Stewart Heroine Edition, potenziamenti per

l’Acceleratore di squadra, potenziamenti per la Resilienza di squadra, carte con il logo Sparks e molto altro

ancora.

● Il Season Pass permette ai giocatori di guadagnare ancora più ricompense in ogni Stagione. Il Season 2 Pro e

l’Hall of Fame Season Pass offrono 40 ricompense extra, tra le quali la Pittura Facciale da Teschio, la Tuta Cyborg

in fibra di carbonio, la Scarpa Diamante + un Pacchetto di Opzioni di Potenziamento, 45.000 VC guadagnabili,

25.000 MTP guadagnabili, Armatura e Guanti Fantascientifici, una carta con artwork alternativo di Wilt

Chamberlain Diamante e molto altro ancora. Per iniziare, sbloccando il Pro Pass per la Stagione 2 i giocatori

otterranno immediatamente un Donovan Mitchell Ametista, una Carta Hall of Fame Iperguida, una felpa con

cappuccio a forma di bulbo oculare e un paio di felpe cargo a forma di bulbo oculare.

● 2K Beats rilascerà ogni venerdì nuovi brani di artisti rinomati e di musicisti emergenti per celebrare il 25°

anniversario del franchise NBA 2K, con i brani di artisti di tutto il mondo che rappresentano il passato, il presente

e il futuro del franchise.

Per tutti i dettagli sulla Stagione 2 di NBA 2K24, potete consultare l’ultimo Courtside Report. NBA 2K24 è attualmente

disponibile per PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Nintendo Switch e PC.