DC Dual Force: disponibile ora su Steam ed Epic Games Store

Prima disponibile solo attraverso il sito ufficiale, da oggi 18 ottobre il gioco di carte DC Dual Force è arrivato ora anche su Steam ed Epic Games Store.

Arriva per il periodo di Halloween, con l’arrivo nel gioco di una versione corrotta e malvagia del Crociato incappucciato, il Batman che ride, fulcro dell’esperienza di lancio. Presente negli ultimi due fumetti giocabili alla fine di ottobre, Dark Knights Rising: Dark Knights Rising: Wild Hunt e Dark Knights Metal – il Batman che ride porta anche il caos nelle partite PvP grazie alla sua speciale Carta Leader che i giocatori possono costruire attorno ai mazzi. Disponibile nel mini-set di ottobre che tutti gli abbonati ricevono, il Batman che ride è altamente pericoloso e imprevedibile – proprio come ci si aspetta che sia un mix di Batman e Joker.

Ha dichiarato Tobin Lent, COO di CCG Labs:

“I fumetti che abbiamo con il Batman che ride sono molto cupi, proprio adatti ad Halloween, ma sono davvero la dimostrazione di ciò che è speciale della DC Dual Force. Come molti sanno, Il Batman che ride proviene da una linea temporale in cui Batman perde la sua sanità mentale a causa della tossina di Joker e recluta altri sei Batman del Multiverso Oscuro dopo che ognuno di loro si è alterato per ottenere abilità sovrumane. Questi Cavalieri Oscuri portano scompiglio nel multiverso. Nei nostri fumetti giocabili, potrete impersonare questi Cavalieri Oscuri contro i nostri eroi principali, guadagnando premi lungo il percorso. È davvero un’esperienza fantastica. Non vedo l’ora che i giocatori la provino”.

Qui sotto il tweet ufficiale che annuncia l’arrivo su Steam ed Epic Gams Store del card game.

DC Dual Force is now available on Steam and the Epic Game Store – just in time to deliver some maniacal play experiences this Halloween season!

On Steam, visit: https://t.co/OOmMDvAMvQ

On Epic Games, visit: https://t.co/rDq65XN4qz pic.twitter.com/6k5wNbehj2

— DC Dual Force (@dcdualforce) October 18, 2023